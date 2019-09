Criza Brexit: Guvernul britanic suspenda azi Parlamentul de la Londra

Ziare.

Purtatorul de cuvant a adaugat ca suspendarea Parlamentului va avea loc dupa ce Johnson va incerca sa-i convinga pe parlamentari pentru a fi de acord cu convocarea de alegeri anticipate, dupa ce in urma cu cateva zile membrii Camerei Comunelor au respins o astfel de propunere , potrivit CNN.Initiativa de suspendare a Parlamentului pana pe 14 octombrie a fost aspru criticata de parlamentarii britanici.Din pacate pentru premier, este posibil ca propunerea sa nu fie nici de data aceasta aprobata intrucat partidele din opozitie au facut vineri un front comun impotriva acestuia, spunand ca ei nu vor sprijini acest lucru.Guvernul a depus o motiune pentru convocarea de alegeri anticipate, care ar avea nevoie de sustinerea a doua treimi din cei 650 de parlamentari din Camera Comunelor.Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au aprobat miercuri, cu 327 de voturi, un proiect de lege menit sa evite iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara Acord Johnson, lider al campaniei de iesire din UE in timpul referendumului Brexit din 2016, a preluat functia in iulie , dupa ce predecesorul sau din partid conservator, Theresa May, a renuntat dupa trei incercari esuate de a trece prin Parlament acordul negociat cu Bruxelles-ul.Noul prim-ministru spune ca vrea sa scoata Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu blocul.