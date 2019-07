Cursa catre Downing Street se incheie, Boris Johnson ramane favorit

Calea "optimismului"

Marele favorit in aceasta cursa pentru putere ramane excentricul si controversatul Boris Johnson, relateaza AFP.Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, fostul primar al Londrei si un fost ministru de Externe, lupta impotriva lui Jeremy Hunt, in varsta de 52 de ani, actualul sef al diplomatiei brtanice.Mai putin in cazul unei uriase surprize, victoria ar urma sa nu-i scape lui "BoJo", cum este supranumit uneori, care este dat invingator de sondaje si de casele de pariuri.Potrivit unui sondaj de opinie publicat de blogul conservator Conservativehome, el ar urma sa obtina 73% din voturi.Cei 160.000 de membri ai Partidului Conservator ii departajeaza pe cei doi. votul se inceheie luni, la ora 16.00 GMT (19.00, ora Romaniei), iar rezultatele urmeaza sa fie anuntate marti dimineata.Invingatorul urmeaza sa fie desemnat lider al Partidului Conservator si sa se prezinte miercuri in fata reginei Elizabeth a II-a, care ii va incredinta responsabilitatea de a forma Guvernul.Viitorul premier va avea apoi greaua responsabilitate de a reusi acolo unde Theresa May a esuat - sa puna in aplicare Brexitul, intr-o tara in continuare profund impartita asupra acestei probleme, la trei ani dupa referendumul de la 23 iunie 2016 Viitorul sef al guvernului urmeaza sa gestioneze, de asemenea, alt dosar fierbinte - imobilizarea, vineri, de catre Iran, a Stena Impero, un petrolier care naviga sub pavilion britanic , aflat la originea unor noii tensiuni la Goful Persic.Cunoscut prin gafele sale, Boris Johnson provoaca o mare nemultumire in randul adversarilor Brexitului, dintre care multi considera aderarea sa la iesirea din UE - cu doar cateva luni inaintea referendumului din 2016 - drept un mijloc de a-si atinge ambitiile persoanle.Zeci de mii de persoane au iesit sambata pe strada, la Londra, pentru a spune "Da Europei" si "Nu lui Boris".Pentru a obtine victoria, Boris Johnson joaca cartea salvatorului Brexitului - prevazut initial la 29 martie, dar amanat pana la 31 octombrie - si isi lauda hotararea, "optimismul". "Acolo unde este vointa, exista o solutie", spune el. Brexitul, da el asigurari, va avea loc la 31 octombrie , chit ca regatul va iesi fara acord ("no deal"), daca UE refuza sa redeschida negocieri, cum a anuntat deja.Numai ca perspectiva unui divort fara acord, temut de mediile economice, nu se mai bucura de unanimitate in randul conservatorilor.Ministrul Finatelor Philip Hammond a anuntat duminica, la BBC, ca isi va prezenta demisia de onoare in cazul victoriei lui Boris Johnson. "Presupunand ca Boris Johnson devine viitorul premier, inteleg ca conditiile sale pentru a servi in Guvernul sau ar include acceptarea unei iesiri fara acord la 31 octombrie, iar acesta nu este un lucru la care as putea adera vreodata", a declarat el.Hammond, un sustinator al unui Brexit bland, a subliniat ca va demisiona inainte sa i se ceara sa-si faca valiza, sau ca functia sa inceteaza de facto odata cu sfarsitul Guvernului Theresa May.Pare oricum improbabil ca Philip Hammond sa ramana in functie cu Boris Johnson la Downing Street, insa declaratiile sale ilustreaza opozitia cu care risca sa se confrunte acesta din urma in saptamanile care urmeaza.Parasirea clubului european fara acord ar constitui o "umilire", a apreciat, la randul sau, ministrul Justitei David Gauke,care a anuntat de asemenea, in Sunday Times, ca va demsiiona daca Boris Johnson ajunge la putere.Ziarul The Guardian scrie ca "marsul triumfal al lui Boris Johnson catre Downing Street" ar putea "sa fie franat de o serie de demisii atent planificate ale ministrilor de rang inalt, care se vor retrage (in bancile Parlamentului) cu dorinta de a contracara orice miscare catre un Brexit fara acord".