Deputatii britanici urmeaza sa dea unda verde Brexit-ului pe 31 ianuarie

Majoritatea confortabila de care premierul conservator Boris Johnson dispune nu lasa loc la indoieli privind rezultatul votului, relateaza AFP. ''Asigurarea adoptarii legislatiei in Camera Comunelor va fi o etapa importanta si pozitiva'' pentru realizarea Brexit-ului, o prioritate pentru premierul britanic, a declarat joi purtatorul sau de cuvant.Textul supus votului transpune in legislatia britanica acordul de 535 de pagini negociat cu greu de Johnson cu UE in toamna trecuta, dupa ce precedentul acord convenit de fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de fostul legislativ britanic in care deputatii eurofili l-au considerat ca reducea prea mult legaturile cu UE, in timp ce deputatii pro-Brexit au apreciat ca, dimpotriva, acel acord mentinea Regatul Unit prea ancorat in blocul comunitar chiar si dupa realizarea Brexit-ului.Odata ce noul acord va fi votat de Camera Comunelor, acesta va trebui validat apoi de Camera Lorzilor si, in final, promulgat de Regina Elisabeta a II-a. Va fi insa nevoie si de ratificarea acordului in plenul Parlamentului European inainte ca pe 31 ianuarie la ora 23:00 GMT Regatul Unit sa devina prima tara care iese din UE.Aceasta data va intoarce pagina haosului politic care s-a instalat in Regatul Unit in urma referendumului din iunie 2016, castigat cu 52% de tabara favorabila iesirii din UE. Dupa trei ani si jumatate de dispute intre sustinatorii si adversarii Brexit-ului, ceea ce pana recent a lasat sa se intrevada fie o retragere brutala din UE, fie o abandonare a Brexit-ului, problema a fost transata odata cu alegerile anticipate din decembrie, castigate clar de Partidul Conservator al premierului Johnson, un fervent sustinator al iesirii din UE, fara a rezolva insa toate provocarile implicate de aceasta optiune.Acordul negociat cu Bruxelles-ul stabileste liniile generale ale divortului, garantand in special drepturile cetatenilor si oferind o solutie pentru complicata problema a frontierei nord-irlandeze. Acordul are ca obiectiv asigurarea unei treceri line catre viitoarea relatie intre Regatul Unit si UE, care insa va trebui negociata in intregime pana la finele perioadei de tranzitie post-Brexit, ce se incheie pe 31 decembrie 2020 si a carei prelungire premierul Johnson a exclus-o, desi europenii sustin ca nu va fi posibil sa se convina un acord de liber schimb intr-un timp atat de scurt.Premierul britanic i-a spus miercuri din nou presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca nu va accepta prelungirea tranzitiei si a indemnat-o sa inceapa negocierile ''cat mai repede posibil''.Guvernul de la Londra a dat totusi de inteles ca s-ar putea multumi si cu un acord partial daca nu se va reusi incheierea unui acord global pana la sfarsitul anului. In replica, sefa executivului comunitar a avertizat ca vor urma discutii ''dure'' si ca va fi imposibil sa se ajunga la un acord cuprinzator fara o prelungire a negocierilor, ea estimand ca ''trebuie sa alegem prioritatile''.Ursula von der Leyen a avertizat de asemenea ca, in negocierea unui acord comercial cu Regatul Unit, UE va fi ferma in ce priveste principiile ei, respectiv politicile privind concurenta, mediul, forta de munca, fiscalitatea si ajutoarele de stat.UE a initiat miercuri discutiile pentru definirea liniilor rosii si obiectivelor la negocierile cu Londra. Aceste discutii trebuie sa orienteze Comisia Europeana, care va propune statelor membre un mandat de negociere a carui aprobare este asteptata pentru sfarsitul lunii februarie.