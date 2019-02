Guvernul Marii Britanii "lucreaza serios" pentru a ramane in uniunea vamala a Uniunii Europene - presa

Ziare.

com

Mai multi parlamentari incearca sa o determine pe Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii, sa accepte ramanerea in uniunea vamala, pentru a obtine sustinerea Partidului Laburist in ceea ce priveste acordul pentru Brexit."Se lucreaza serios pe aceasta problema. Trebuie sa fim pregatiti daca situatia merge in aceasta directie", a declarat sursa.Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, doreste ca Marea Britanie sa ramana intr-o uniune vamala cu Uniunea Europeana dupa Brexit, contrar dorintei premierului Theresa May, care cosidera ca acest lucru va impiedica Marea Britanie sa obtina acorduri internationale independente.Premierul Marii Britanii, Theresa May, cere Uniunii Europene renegocierea Acordului pe tema Brexit, desi Bruxellesul a exclus aceasta posibilitate. Theresa May le-a transmis marti celorlalti membri ai Guvernului de la Londra ca vrea sa ceara redeschiderea negocierilor cu UE.Uniunea Europeana va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.