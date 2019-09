Juncker spune ca Brexit-ul este un moment tragic pentru Europa

"Criza din Catalonia"

Seful executivului european, al carui mandat se va incheia exact la 31 octombrie, a spus ca Brexit-ul "este impotriva sensului istoriei si a spiritului (fostului om de stat britanic Winston) Churchill, care in perioada sa pleda pentru Statele Unite ale Europei"."Cred ca avem inca posibilitatea de a ajunge la un acord" cu Londra, a afirmat totusi Juncker, calificand drept "constructiva si partial pozitiva" intalnirea pe care a avut-o luni in Luxemburg cu premierul britanic Boris Johnson."Nu impartasesc ideea celor care considera ca Johnson se joaca cu noi si cu el insusi. Cred ca el incearca sa caute un acord acceptabil atat pentru Parlamentul britanic, cat si pentru Parlamentul European", a spus el intr-un interviu publicat duminica de cotidianul spaniol El Pais si preluat de AFP.In acest interviu, Juncker si-a exprimat regretul ca executivul european "a decis sa nu intervina" in 2016, cand Marea Britanie organiza referendumul asupra apartenentei sale la UE si cand aproape 52% dintre votanti s-au pronuntat in favoarea unei iesiri.Juncker a spus ca a existat "o campanie de minciuni si stiri false" inainte de acest referendum. "La Comisie, am decis sa nu intervenim, la cererea lui David Cameron (premier al Regatului Unite din 2010 pana in 2016 - n.r.), iar acest lucru a fost o mare eroare", a explicat el.Intr-un alt interviu, difuzat de Sky News duminica, Juncker s-a declarat convins ca Brexit-ul va avea loc, reiterand ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, atunci va exista o noua granita intre Irlanda de Nord si Irlanda.Intrebat in interviul din El Pais despre "criza din Catalonia", Juncker a refuzat sa "comenteze proceduri judiciare in desfasurare in Spania", unde Curtea Suprema urmeaza sa isi anunte sentinta la capatul procesului liderilor separatisti judecati pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017.Insa liderul european a adaugat fara ambiguitate ca nu este "in favoarea unui nationalism stupid, deoarece acesta nu duce nicaieri"."Nu este un comentariu impotriva Cataloniei, pe care o respect asa cum este ea astazi", a mai spus el despre aceasta regiune de 7,6 milioane de locuitori din nord-estul Spaniei, condusa de separatisti, de stanga si de dreapta."Europa este un continent mic pe cale de a-si pierde importanta economica si demografica. Prin urmare, nu este momentul pentru regrupari nationaliste, ci mai degraba pentru unirea populatiilor", a declarat Juncker.