Jurnalul Brexit: Batalia continua

De Craciun, multe familii britanice au evitat, probabil, discutiile despre Brexit. Altfel s-ar fi ajuns la certuri monstruoase, divorturi si dezmosteniri. Dupa sarbatori, Marea Britanie e la fel de scindata ca inainte. Cand vine vorba de Brexit, anul nou nu prea aduce noutati pozitive.La ce s-a gandit, oare, Theresa May cand a amanat votul privind Brexit-ul , programat initial pentru mijlocul lunii decembrie? Acesta va avea loc pe 15 ianuarie Sefa Guvernului de la Londra a sperat ca timpul de gandire ii va determina pe parlamentari sa-si reconsidere atitudinea ostila fata de acordul privind Brexit-ul. Ceasul ticaie tot mai amenintator: au ramas mai putin de 80 de zile pana la asa-numitul B-Day, iesirea oficiala a Marii Britanii din UE pe 29 martie.In ciuda sperantelor Theresei May, nimeni nu si-a schimbat insa opinia in timpul sarbatorilor. Din contra, adeptii cei mai inversunati ai parasirii Uniunii Europene, asa-numitii Brexiteers, par mai incapatanati ca oricand: Nigel Dodds de la partidul nord-irlandez DUP vitupereaza despre "otrava backstop-ului" din acordul lui May (asa-numitul backstop urmeaza sa impiedice crearea unei "frontiere dure" intre Republica Irlanda, care ramane in UE, si Irlanda de Nord, care face parte din Marea Britanie).Iar Boris Johnson pare sa confunde propria opinie cu cea a electoratului britanic, sustinand in ziarul Telegraph ca un Brexit dur ar fi exact ceea ce ar fi votat cetatenii in 2016. Daca luam in considerare ca sustinatorii Brexit-ului au luptat demult impotriva Uniunii Europene, de ce si-ar schimba oare parerea tocmai acum, cand sunt atat de aproape de obiectivul parasirii UE?In filme, totul pare mai palpitant decat in viata reala. Sau v-ati distrat de minune in timpul campaniei "Vote Leave" in 2016? Intr-o ecranizare realizata de Channel 4, celebrul actor Benedict Cumberbatch joaca rolul lui Dominic Cummings, directorul acestei campanii. Probabil, Cummings se simte flatat, pentru ca portretul a iesit destul de pozitiv - filmul il prezinta ca pe un om cam ciudat, dar genial la nivel politic.El a fost cel care a condus campania pentru Brexit spre victorie, cu ajutorul utilizarii inovatoare a datelor, dar si a propagandei. Ne amintim si astazi de manipularile realizate de Cambridge Analytica si de promisiunea de pe diverse autobuze de campanie ca sistemul public de sanatate NHS va avea parte de 350 de milioane in plus pe saptamana dupa Brexit. A fost o minciuna, dar a functionat.In film mai apar dubiosul sustinator financiar Aaron Banks si amicul sau Nigel Farage, cu berile in mana, entuziasmati de propria persoana ca doi liceeni care pun la cale o pozna deosebit de rautaciosa pentru a-i supara pe profesori.Toate astea nu sunt deloc lipsite de haz, dar distrag atentia de la drama reala a Brexit-ului care se desfasoara acum la Londra, ducand la o implozie a politicii britanice si a vietii publice.Guvernul de la Londra a comandat 150 de camioane, dar in final au ajuns doar 89, plus o masina de gunoieri. Caravana a pornit intr-o dimineata spre Dover de pe fosta pista de decolare a aeroportului Manston din Kent.Prin acest exercitiu, urmau sa fie simulate urmarile unui Brexit dur, in cazul caruia s-ar introduce noi controale de frontiera la Canalul Manecii. Totul a costat 50.000 de lire sterline din banii publici - un mizilic...Din moment ce n-a fost vorba decat de cateva zeci de camioane, iar comitatul Kent mai era pe jumatate in vacanta, coloana de camioane a reusit sa inainteze pe sosele fara probleme.Exercitiul n-a fost prea apropiat de realitate: intr-o zi de lucru obisnuita, aproximativ 10.000 de camioane trec prin portul din Dover pentru a traversa Canalul Manecii. A fost deci un ambuteiaj artificial, care a creat impresia falsa ca Guvernul e pregatit pentru un scenariu de criza. Oare camionul de gunoi a fost o gluma sau avea valoare simbolica?Chris Grayling e considerat un personaj ceva mai "simplut" - si asta intr-un guvern britanic care oricum nu e populat doar de genii si titani ai politicii. Pentru a preveni urmarile negative ale unui Brexit dur, ministrul Transporturilor urma sa inchirieze niste feriboturi suplimentare pentru traversarea Canalului Manecii din diferite porturi britanice, in intentia de a decongestiona traficul din Dover.Unul dintre aceste contracte in valoare de aproape 14 milioane de lire sterline a ajuns la "Seaborne Freight". Paul Messenger, un conservator din Kent, a observat insa ca firma nu a transportat inca niciun singur camion in toata istoria ei.Politicianul laburist Andrew Adonis a criticat ca, potrivit declaratiilor unor functionari publici britanici, o mare parte a celor patru milioane de lire sterline puse la dispozitie de Guvern pentru un Brexit dur e folosita pentru cheltuieli "dubioase, motivate de panica sau, pur si simplu, frauduloase". Motto-ul pare sa fie: Luati banii si fugiti cat mai repede!Producatorul auto Aston Martin si-a facut publice planurile de urgenta pentru Brexit. Firma angajeaza un nou sef care sa se ocupe de furnizarea pieselor, iar acestea urmeaza sa fie aduse cu avionul din UE in caz de nevoie.In total, vanzarile de masini au scazut anul trecut in Marea Britanie cu 7 la suta, motivul invocat cel mai des fiind, pe langa intrebarile legate de viitorul masinilor diesel, si Brexit-ul.In jur de 850.000 de locuri de munca din Regatul Unit sunt legate de productia de automobile, aceasta fiind una dintre ultimele mari ramuri industriale care au supravietuit. Asociatia companiilor britanice se teme intre timp ca un Brexit dur ar putea periclita grav viitorul industriei auto din Marea Britanie.