Mai multe companii avertizeaza ca afacerile lor din UK vor fi in pericol dupa Brexit

Companiile s-au plans de posibilul, in comentarii adresate Ministerului de Interne, in cadrul consultarilor legate de politicile de imigratie de dupa Brexit.Dezvaluirea vine dupa publicarea unui raport comandat de guvern, potrivit caruia companiile britanice depind de muncitorii straini si sunt ingrijorate de restrictiile de dupa Brexit.Migratia neta din alte state UE a scazut cu peste 50% dupa referendumul din 2016, iar declinul a fost mai pronuntat in randul cetatenilor din opt state est-europene, inclusiv din Polonia, care a intrat in UE in 2004.EDF, cea mai mare compania franceza de utilitati, care construieste reactorul nuclear Hinkley Point C din Somerset, Anglia, de 20 de miliarde de lire sterline (28 miliarde dolari), a avertizat ca pretul proiectului ar putea creste, iar data de finalizare a acestuia, care este 2027, ar putea fi amanata, daca cei 7.500 de muncitori straini de care are nevoie nu vor mai fi disponibili, potrivit Mail.Alte companii, intre care, retailerulsi compania mama a, au mentionat o serie de alte riscuri. Intre acestea se numara, posibilulsi posibilein perioadele de varf de sezon al cumparaturilor.Potrivit IBM,. In 2016, IBM anuntase sa isi tripleaza numarul de centre de date pe care le va opera in Marea Britanie, toate incluzand tehnologia Watson AI a companiei.