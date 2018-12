Marea Britanie va mobiliza mii de militari pentru o eventuala criza generata de Brexit

Ziare.

Gavin Williamson a declarat in Camera Comunelor ca nu a primit inca o "solicitare formala" pentru sustinere in cazul iesirii tarii din Uniunea Europeana fara un acord post-Brexit.Dar "noi vom avea 3.500 de militari pusi la dispozitie - activi si rezervisti - pentru a oferi sustinere oricarui departament guvernamental in orice situatie de urgenta", a precizat Gavin Williamson, citat de publicatia Evening Standard.Potrivit expertilor, militarii probabil vor primi sarcini de securizare a frontierelor, in special in Canalul Manecii, de a pazi obiective importante si a de efectua transporturi speciale."Este o procedura de rutina ca Ministerul Apararii sa elaboreze planuri de urgenta. Daca ni se va cere, vom fi pregatiti sa oferim asistenta autoritatilor civile pentru o serie de sarcini. Este absolut corect ca Guvernul sa se asigure ca suntem pregatiti si ca avem resursele necesare pentru orice scenariu asociat iesirii din UE in martie" 2019, a explicat Gavin Williamson.Guvernul Theresa May a alocat 4 miliarde de lire (4,45 miliarde de euro) pentru pregatirile necesare iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.