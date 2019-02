Marea Britanie va trebui sa participe la europarlamentare daca Brexitul va fi prelungit

Ziare.

In eventualitatea unei asemenea prelungiri a datei Brexitului, conform legislatiei europene Regatul Unit va fi obligat sa prezinte candidati pentru alegerile europarlamentare si sa organizeze scrutinul european, intrucat aceasta tara s-ar afla in continuare in UE la data scrutinului, a indicat purtatoarea de cuvant a legislativului european, citata de agentia dpa.Dupa ce guvernul condus de Theresa May a activat pe 29 martie 2017 articolul 50 din Tratatul UE ce declanseaza procesul iesirii unei tari din blocul comunitar, Londra si Bruxellesul s-au angajat in negocieri dificile privind conditiile retragerii Regatului Unit din UE si cadrul relatiilor lor post-Brexit.Negociatorii celor doua parti au convenit la finele anului trecut un acord si o declaratie politica privind Brexitul, care au fost insa respinse pe 15 ianuarie de parlamentul de la Londra in special din cauza clauzei de ''backstop'' in virtutea careia Regatul Unit s-a angajat sa ramana in uniunea vamala europeana si Irlanda de Nord sa ramana aliniata anumitor norme ale pietei unice europene pana cand s-ar ajunge la o intelegere mai buna care sa evite reaparitia unei "frontiere dure" intre Irlanda si Irlanda de Nord.Conform documentului convenit intre Londra si Bruxelles, aceasta clauza poate fi anulata numai prin acordul partilor, ceea ce inseamna ca Regatul Unit nu ar putea iesi din blocul comunitar europeana fara acordul Uniunii Europene.In urma supunerii la vot a unei serii de amendamente, Theresa May primit marti din partea deputatilor un mandat de a negocia din nou cu Bruxelles-ul pentru a schimba aceasta clauza controversata. Daca blocul comunitar va accepta - pana in prezent a refuzat categoric si ultimele declaratii confirma acest refuz -, acordul revizuit va fi supus unui nou vot in Camera Comunelor la o data ce urmeaza a fi stabilita.Totusi, Theresa May a anuntat ca va reveni in fata parlamentului pe 13 februarie pentru a prezenta pasii pe care intentioneaza sa-i intreprinda daca pana la acea data nu obtine la Bruxelles modificarile cerute, o optiune pe care a evocat-o fiind sa ceara Camerei Comunelor in ziua urmatoare un vot pentru un Brexit fara acord.