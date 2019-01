May le transmite parlamentarilor ca amanarea Brexit nu va rezolva nimic. Ce spune negociatorul sef al UE

Ce urmeaza?

Timmermans: "Plasa de siguranta" este o linie rosie care nu poate fi negociata

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a acuzat-o ca are o "minte inchisa" pentru ca nu accepta alte variante, cum ar fi planul laburistilor care implica o uniune vamala cu UE, scrie BBC.Insa premierul l-a atacat pe Corbyn pentru ca nu a dorit sa se intalneasca cu ea si a afirmat ca liderul Opozitiei "nu are nici cea mai mica idee" despre ceea ce inseamna propria politica.Theresa May sustine ca un Brexit fara acord se poate evita doar prin aprobarea acordului actual.Liam Fox, secretarul Comertului International, a afirmat ca amanarea sau anularea Brexit-ului ar fi o incalcare a increderii electoratului, care a votat iesirea din blocul european intr-un referendum in 2016.El sustine ca parlamentarii care cer o amanare doresc, de fapt, sa opreasca Brexit-ul. Fox a precizat ca acesti parlamentari ar trebui sa se gandeasca la "consecintele politice" ale acestui fapt nu doar la "consecintele economice pe termen scurt"."Nu incape indoiala ca iesirea cu un acord si minimizarea perturbarilor aduse atat Marii Britanii, cat si Uniunii Europene sunt in interesul nostru", a afirmat Fox pentru BBC Radio 4."Cred ca cel mai dezastruos deznodamant pentru Parlament ar fi nerespectarea rezultatului referendumului", a precizat Fox.Pe 29 ianuarie, parlamentarii vor vota privind urmatorii pasi propusi de Theresa May, dupa ce au respins acordul saptamana trecuta . May spera sa modifice acordul pentru a linisti ingrijorarile privind solutia de rezerva pentru granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Insa mai multi parlamentari incearca sa preia controlul asupra procesului Brexit-ului prin depunerea unor amendamente la planurile lui May.Pe de alta parte, negociatorul sef al UE privind Brexit-ul, Michel Barnier, a declarat ca liderii Uniunii Europene ar accepta prelungirea negocierilor doar in anumite conditii, pe termen limitat, subliniind ca Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari despre viitoarea relatie bilaterala.Eventuala "prelungire a negocierilor Brexit trebuie aprobata de liderii UE. Vor aproba acest lucru doar daca vor exista raspunsuri la trei intrebari: prima si a doua - de ce si pentru cat timp? A treia - nu vor aparea probleme la organizarea alegerilor europarlamentare in luna mai? Eu inca nu am un raspuns juridic clar la a treia intrebare. Cu toate acestea, este important ca procesele democratice din UE sa nu fie afectate", a declarat Michel Barnier pentru publicatiile Luxemburger Wort, Le Monde si Rzeczpospolita."Primele doua intrebari sunt complexe si interconectate: este necesara o majoritate stabila la Londra pentru adoptarea tuturor legilor referitoare la Brexit. Acest lucru necesita timp", a adaugat Barnier."Eu am impresia ca garantiile privind frontiera irlandeza nu sunt problema centrala. In fond, dezbaterea din Marea Britanie este despre viitorul tarii. Cred ca putem depasi actualele dificultati daca discutam impreuna aceste probleme", a subliniat Barnier, argumentand ca problema frontierei irlandeze este una "paneuropeana".Uniunea Europeana (UE) nu poate renegocia intelegerea privind asa-numitul "backstop" (plasa de siguranta) din acordul de Brexit cu guvernul britanic, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la un eveniment desfasurat la Cracovia."Backstop"-ul este o polita de asigurare menita sa asigure faptul ca nu va exista o revenire la puncte vamale sau alte controale extinse la frontiera intre Irlanda si Irlanda de Nord dupa Brexit, relateaza Reuters."Vom sustine Irlanda (...), plasa de siguranta este o linie rosie pe care nu o putem negocia cu guvernul britanic", a afirmat Timmermans.Intre timp, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat miercuri, la Bruxelles, ca blocul comunitar va face tot ce este posibil pentru a evita controale extinse la frontiera intre statul membru Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, indiferent cum va decurge Brexitul.Amintim ca parlamentul britanic a respins cu fermitate saptamana trecuta acordul privind Brexitul, in special din cauza preocuparilor privind "backstop"-ul, temandu-se ca ar angaja Marea Britanie pe termen nedefinit fata de regulile vamale din UE dupa Brexit.