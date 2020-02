Michel Barnier: UE poate oferi Londrei un acord comercial extrem de ambitios, insa cu unele conditii

Ziare.

''Suntem pregatiti sa propunem un acord comercial foarte ambitios ca pilon central al parteneriatului'', a declarat Barnier, citat de AFP si DPA.Acest acord va viza in special eliminarea tuturor drepturilor vamale si a tuturor cotelor asupra bunurilor care fac obiectul schimburilor cu continentul, a explicat Barnier, care a prezentat la Bruxelles principiile avute in vedere de UE cu privire la viitoarea relatie cu Regatul Unit.Potrivit reprezentantului UE, cele doua parti trebuie sa convina asupra unor ''garantii specifice si eficiente pentru a asigura un teren de joc neted pe termen lung'', el subliniind importanta mentinerii concurentei ''loiale si deschise''.Ca o a doua conditie, Londra va trebui sa fie de acord cu a permite Uniunii Europene sa aiba acces la apele sale pentru pescuit si vice versa.Michel Barnier a atentionat ca, daca Regatul Unit paraseste piata unica si uniunea vamala ale UE, atunci bunurile care intra in Uniune vor face obiectul controalelor de reglementare.Nu va exista o recunoastere reciproca a regulilor privind serviciile financiare, a adaugat reprezentantul UE, astfel ca bancile cu sediile in Regatul Unit nu vor putea sa-si ofere in mod automat serviciile oriunde in Uniunea Europeana.''Exista consecinte mecanice ale alegerilor facute de Regatul Unit. Companiile trebuie sa se adapteze acum la aceasta noua realitate'', a accentuat Barnier.In consecinta, va trebui sa fie convenit un acord cu privire la ''un mecanism care sa permita mentinerea ridicata a normelor pe care le avem in materie sociala, de mediu, climatica, fiscala si al ajutoarelor de stat'', a insistat negociatorul-sef al UE pentru Brexit.''Cu cat Regatul unit doreste sa fie mai apropiat (de reguli), cu atat accesul la piata unica va fi mai facil, dar nimic nu este gratuit. Cred ca a respecta regulile este o chestiune de echitate'', a subliniat luni, la randul sau, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Ea a reamintit ca declaratia politica ce insoteste acordul de retragere a fost semnata de catre premierul britanic Boris Johnson.''Suntem siguri ca o va respecta'', a spus Von der Leyen in legatura cu documentul ce evidentiaza mai ales principiul concurentei loiale ca baza a viitoarei relatii intre UE si Londra.Acordul de retragere din UE pe care l-a negociat in mare masura predecesoarea lui Boris Johnson la Downing Street, conservatoarea Theresa May, a facut obiectul a numeroase prelungiri si amanari, care au dus la demisia fostei sefe a executivului de la Londra si la organizarea de alegeri anticipate. Acest acord prevede ca actuala perioada de tranzitie poate fi prelungita un an sau doi, cu conditia ca Londra sa solicite acest lucru inainte de 30 iunie. In toata aceasta perioada, efectele concrete ale Brexit-ului nu se vor face simtite, fiindca regulile pentru cetateni si companii vor ramane la fel ca si pana acum.Londra va trebui sa respecte normele comunitare in pofida faptului ca, de luni, Regatul Unit isi pierde europarlamentarii, iar ministrii si specialistii britanici nu vor mai putea participa la reuniunile omologilor lor europeni la Bruxelles. Daca la capatul acestei perioade de tranzitie Londra si Bruxellesul nu ajung la un acord si nici nu prelungesc status quo-ul actual, atunci se va produce un "Brexit dur".