Ministrii lui May considera ca acordul pe Brexit este "mort"

Potrivit ziarului, principalii ministri britanici discuta diverse optiuni - inclusiv organizarea unui nou referendum pe tema iesirii Marii Britanii din UE, dupa cel organizat in 2016.Un grup de ministri - intre care si ministrul Finantelor Philip Hammond - incearca sa privilegieze otiunea unui al doilea referendum, in cazul in care celelalte otiuni se epuizeaza, potrivit Times.Insa alt grup de ministri - in care se afla ministrii de Interne Sajid Javid si Mediului Michael Gove - nu doresc o noua consultare populara.Tot potrivit ziarului, alti ministri de prim-plan, intre care ministrul de Externe Jeremy Hunt, sunt dispusi ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara acord.Theresa May, care a amanat la inceputul saptamanii ratificarea acordului Brexitului in Camera Comunelor, de frica sa nu-l piarda, a scapat miercuri unei motiuni de cenzura a deputatilor conservatori.Ea a incercat sa obtina, la Consiliul European, la Bruxelles, garantii in masura sa o ajute sa obtina ratificarea in Camera Comunelor, a carei data nu a fost inca stabilita, dar care va avea loc cel mai tarziu la 21 ianuarie.