Mobilizare impresionanta a tinerilor britanici: S-au format cozi la mai multe sectii de votare (Foto)

A queue outside the @UniKentLive polling station. So good to see students coming out and using their vote in Canterbury! pic.twitter.com/a4HrHjqCTs - emily (@emwindow) December 12, 2019

Big queue of 100+ people ahead of me at the polling station in marginal Battersea



There's 50 odd people behind me too#GE2019 🗳 pic.twitter.com/TWNcIsAxEz - Steven Swinford (@Steven_Swinford) December 12, 2019

Queue at polling station in marginal Battersea even bigger now, stretching right round the corner #GE2019 🗳 pic.twitter.com/YOpXbjLaLo - Steven Swinford (@Steven_Swinford) December 12, 2019

First time there's been a queue. And all young people.#GeneralElection2019 pic.twitter.com/TBjCsBuXIs - Ed O'Meara (@edfomeara) December 12, 2019

There are long queues in Crowborough, East Sussex.#GeneralElection2019 pic.twitter.com/esj30dK4v7 - Nick Harvey (@mrnickharvey) December 12, 2019

It's not a poll you want, it's a Richter scale to measure the #YouthQuake



👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5XfCeIab3Y - Comrade Del Boy 🌹 (@ComradeDel) December 12, 2019

Aceste alegeri generale anticipate sunt cruciale pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana.Cetatenii sunt surprinsi de cozile uriase si multi le-au fotografiat si publicat pe retelele sociale, remarcand ca multi tineri au ales sa iasa din case - in ciuda vremii - pentru a vota.Studentii au iesit in numar mare la vot in orasul Canterbury:La una din sectiile de votare din Londra, oamenii s-au adunat dis de dimineata pentru a vota. Pe parcursul zilei, numarul votantilor care asteptau sa-si exercite acest drept s-a dublat, potrivit jurnalistului Steven Swinford, de la The Times.Un alt loc in care au fost raportate cozi este Universitatea din Lincoln, multi studenti alegand sa voteze unde invata.La unele sectii de votare este pentru prima oara cand se formeaza cozi, potrivit relatarilor de pe Twitter.Votantii stau la rand si in Crowborough, East Sussex.Premierul conservator in exercitiu Boris Johnson si adversarul sau laburist Jeremy Corbyn si-au jucat miercuri, cu cateva ore inaintea acestui scrutin crucial in privinta Brexit, ultimele carti in vederea obtinerii victoriei in aceste alegeri legislative anticipate ce se anunta stranse, potrivit ultimelor sondaje.Ajuns la putere la sfarsitul lui iulie, cu promisiunea de a scoate tara din UE, Johnson si-a consacrat ultimele deplasari nordului si centrului Angliei si Tarii Galilor, regiuni care voteaza traditional cu Partidul Laburist, dar care sunt in favoarea Brexit.El a convocat aceste alegeri cu speranta de a obtine o majoritate absoluta care sa-i permita sa scoata procesul din impas si sa intoarca pagina acestei saga care-i imparte in mod profund tara de la referendumul din 2016, in care tabara "Leave" a obtinut aproape 52% din voturile expirmate.Adversarul sau Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (Labour), si-a strans oamenii inainte de zori la Glasgow, in Scotia, unde spera sa-i infranga pe separatistii din cadrul SNP. El a promis "speranta" si "securitate" alegatorilor si l-a atacat pe Boris Johnson pe tema lipsei sale de sinceritate, acuzandu-l ca "face promisiuni care se transforma in miraje a doua zi".Ultimul sondaj din campanie, publicat de Institutul YouGov, prezinta Partidul Conservator (Tories) in fruntea intentiilor de vot, cu 339 de mandate din 650. Sunt cu 20 de deputati mai putini decat la precedentele proiectii ale YouGov, de la 28 noiembrie, insa cu 22 mai multi decat in precedentul scrutin din 2017.Alegatorii britanici pot vota pana la ora locala 22:00 pentru a-i alege pe cei 650 de parlamentari, dupa care urmeaza fie anuntate rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.Este de asteptat ca primele rezultate sa fie anuntate in jurul orei 23:00.