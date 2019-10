Negociatorul sef al UE avertizeaza ca riscul unui Brexit fara acord inca exista

Ziare.

"Riscul ca Brexit-ul sa se produca in absenta unui acord ratificat inca exista", a declarat el intr-o reuniune a Consiliului economic si social european, informeaza France Presse."Aceasta s-ar putea intampla la sfarsitul lunii ianuarie. Aceasta ar putea de asemenea interveni la sfarsitul anului 2020", la sfarsitul perioadei de tranzitie prevazute, a avertizat Michel Barnier.Chiar si cu un acord de iesire ratificat, daca nu este implementat niciun acord cu privire la viitoarea relatie inainte de sfarsitul perioadei de tranzitie, se poate intampla oricand o iesire brutala a Regatului Unit.Cu toate acestea, exista o posibilitate de prelungire a perioadei de tranzitie, a spus el. "Vara 2020 va fi un prim moment al adevarului. Acesta va fi momentul pentru a decide sau nu o prelungire a perioadei de tranzitie", a adaugat Barnier."Timpul acestei negocieri (a acordului privind viitoarea relatie) va fi exceptional de scurt", a subliniat Michel Barnier in fata reprezentantilor angajatorilor, lucratorilor si altor grupuri de interese. "11 luni pentru a face esentialul!".Or, aceasta negociere se anunta "solicitanta si dificila", a subliniat el.Pe langa faptul ca a notat "termenul foarte scurt" al acestei negocieri, Michel Barnier a indemnat sa nu se subestimeze procedura de ratificare a acestor noi compromisuri, care vor viza atat viitorul parteneriat economic, cat si cooperarea in materie de securitate interna si afaceri externe si care vor trebui sa fie supuse aprobarii parlamentelor nationale.Aceste "acorduri mixte, contrar (acordului cu privire la conditiile) Brexit-ului, vor necesita ratificarea din partea celor 27 de parlamente nationale in unanimitate si poate chiar din partea unor parlamente regionale. Recomand sa nu se subestimeze dificultatea acestei proceduri de ratificare", a spus el.