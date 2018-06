Romania castiga un loc in plus in Parlamentul European, dupa noua distribuire a mandatelor post-Brexit

Ziare.

Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat principiul unei reduceri a numarului sau total de locuri de la 721 la 705 pentru viitoarea legislatura (2019-2024), transmite AFP.Alegerile europene vor avea loc intre 23 si 26 mai 2019, cu doua luni dupa plecarea programata a Marii Britanii si a celor 73 de eurodeputati ai sai.Dintre cele 73 de mandate britanice lasate vacante, 27 vor fi redistribuite unui numar de 14 tari din UE considerate "usor subreprezentate" in legislativul comunitar.Astfel, Franta (79 comparativ cu 74 in prezent) si Spania (59 fata de 54) vor fi principalele beneficiare, fiind urmate de Italia (+3, adica 76 in total), Olanda (+3; 29 de mandate), Irlanda (+2; 13 mandate) . Polonia, Romania, Suedia, Austria, Danemarca, Slovacia, Finlanda, Croatia si Estonia vor avea fiecare cat un reprezentant suplimentar in PE.Germania va ramane tara cu cei mai multi eurodeputati, 96.In cazul aderarii unor noi tari in viitor, numarul mandatelor din PE, care isi tine alternativ sesiunile plenare la Strasbourg si Bruxelles, ar putea creste din nou, insa fara a depasi vreodata limita de 750 de deputati (plus presedintele PE), asa cum prevad tratatele europene.Eurodeputatul portughez socialist Pedro Silva Pereira, co-raportor al textului votat, a salutat schimbarea, spunand ca "este o reimpartire mai justa, in sfarsit conforma cu principiul proportionalitatii degresive" si cu principiul ca niciun stat sa nu piarda vreun loc."Noul Parlament European va oferi o reprezentare mai echitabila cetatenilor", a mai spus el.Aceasta redistribuire mai trebuie sa primeasca unda verde si din partea sefilor de stat si de guvern europeni la viitorul lor summit de la Bruxelles, in 28 si 29 iunie.