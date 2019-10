S-a inregistrat primul caz de psihoza declansata de... Brexit

Ziare.

Pacientul, un barbat trecut de 40 de ani, a inceput sa aiba halucinatii si sanatatea sa mintala s-a deteriorat rapid la scurt timp dupa rezultatele referendumului privind Brexit din vara lui 2016. A devenit tot mai ingrijorat de incidente rasiste si, dupa ce a fost internat la psihiatrie, a declarat ca ii este rusine ca e britanic.Sotia sa a relatat ca, dupa referendum, barbatul a inceput sa petreaca mai mult timp pe social media, nu mai putea sa doarma, credea ca este spionat si ca discutiile de la radio il vizeaza direct pe el, a spus medicul sau, Mohammad Zia Ul Haq Katshu.Pacientul a fost diagnosticat cu un sindrom psihotic apropiat de schizofrenie, o categorie de "tulburare psihotica acuta si tranzitorie", primul astfel de caz considerat ca a fost declansat de Brexit, relateaza marti Press Association.Boala este caracterizata printr-o aparitie brusca a simptomelor si recuperarea completa este posibila in trei luni. Britanicul din cazul prezentat si-a revenit complet la circa doua saptamani de la internare, in urma tratamentului cu un antipsihotic.Cu toate ca trecuse printr-un episod similar cu 13 ani in urma, din cauza stresului de la munca, in familia sa nu au existat cazuri de probleme mintale, nu avea probleme cu alcoolul si nici probleme de sanatate fizica, mentioneaza PA.Dr. Katshu avertizeaza, intr-un articol publicat in British Medical Journal, ca evenimentele politice pot actiona ca "factori de stres psihologic major".Studii anterioare au aratat ca preocuparile legate de viitor dupa alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si dupa referendumul cu privire la Brexit au reprezentat elemente majore de stres.