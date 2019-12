Sefa Comisiei Europene se indoieste ca se va incheia acord comercial post-Brexit cu Londra, in 2020

Ziare.

Una dintre sarcinile urgente ale noii Comisii Europene va fi sa stabileasca impreuna cu Londra conditiile relatiei sale cu UE dupa iesirea planificata pe 31 ianuarie. Dupa aceasta data Regatul Unit va ramane intr-un acord de tranzitie pana la sfarsitul anului 2020, timp in care negociatorii dezbat viitoarele relatii comerciale."Sunt foarte ingrijorata, avand in vedere putinul timp pe care il avem", a declarat von der Leyen pentru ziarul francez Les Echos intr-un interviu publicat vineri."Nu este vorba doar de negocierea unui acord de comert liber, ci de multe alte subiecte. Mi se pare ca, de ambele parti, trebuie sa ne intrebam serios daca toate aceste negocieri sunt realizabile intr-un timp atat de scurt", a spus ea."Cred ca ar fi rezonabil sa facem un bilant la jumatatea anului si, daca este necesar, sa acceptam o prelungire a perioadei de tranzitie", a adaugat presedinta Comisiei Europene.In cadrul acordului de retragere pe care premierul Boris Johnson l-a convenit cu UE, dar care nu a fost inca aprobat de parlament, Marea Britanie ar putea solicita o prelungire de un an sau doi. Insa Johnson, care a castigat o majoritate confortabila la alegerile generale anticipate din Marea Britanie din aceasta luna, insista ca nu va cere mai mult timp si pregateste legislatia care sa interzica o astfel de actiune.In acest caz, negociatorii vor avea la dispozitie doar 11 luni pentru incheierea unui acord comercial, sarcina pe care oficialii ambelor parti au descris-o ca fiind extrem de ambitioasa.La inceputul acestei saptamani, negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, a recunoscut ca acordul si ratificarea unei relatii post-Brexit pana la sfarsitul anului 2020, asa cum a cerut premierul britanic Boris Johnson, va fi o provocare uriasa, dar a dat asigurari ca se va face tot posibilul, chiar daca nu se poate realiza totul.Daca anul 2020 se incheie fara a fi incheiat un acord, Marea Britanie va rupe legaturile cu uriasa piata unica a UE, fara acorduri ulterioare pentru a proteja locurile de munca si comertul de ambele parti.