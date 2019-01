The Guardian: Uniunea Europeana pregateste amanarea Brexit pana in iulie

Ziare.

Marea Britanie ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar acest termen este considerat acum de Bruxelles foarte improbabil din cauza opozitiei cu care se confrunta Guvernul britanic in Camera Comunelor. Bruxelles-ul asteapta din partea Londrei in urmatoarele saptamani o cerere oficiala de prelungire a Articolului 50 al Tratatului UE.Dupa primirea solicitarii formale, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ar urma sa convoace un summit european special.Oficiali UE au declarat pentru cotidianul The Guardian ca durata prelungirii termenului negocierilor in virtutea Articolului 50 va fi determinata in functie de motivul invocat de premierul Theresa May pentru solicitarea de amanare.O prelungire "tehnica" pana in iulie va fi probabil primul pas pentru a oferi Guvernului Theresa May timp suplimentar pentru revizuirea si ratificarea actualului Acord Brexit imediat dupa ce Downing Street va avea o idee clara despre ce vrea majoritatea din Camera Comunelor.Un oficial UE a declarat: "Daca premierul britanic va ramane in functie si ne va informa ca are nevoie de mai mult timp pentru a obtine aprobarea Acordului Brexit in Parlament, va fi oferita o extindere tehnica pana in iulie".