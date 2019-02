Trei ministri britanici cer amanarea Brexit

Ziare.

com

Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine portofoliul Muncii, Amber Rudd si ministrul Justitiei David Gauke se opun in mod deschis scenariului unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, optiune pe care premierul Theresa May refuza sa o excluda."Speram ca Parlamentul va recunoaste necesitatea de a parasi UE cu acord pe 29 martie", afirma acestia intr-un articol publicat de tabloidul Daily Mail."Daca nu se inregistreaza progrese saptamana viitoare, opinia care se contureaza in Parlament este clara: ar fi mai bine (...) sa amanam data de plecare decat sa parasim Uniunea intr-un mod dezordonat pe 29 martie", considera cei trei membri ai factiunii considerate pro-europene din Cabinetul britanic.Potrivit acestora, lipsa unui acord ar putea "afecta" serios economia tarii si ar putea ameninta "integritatea" Regatului Unit.AFP aminteste ca orice cerere de amanare trebuie aprobata de celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene.Dupa respingerea masiva a acordului de catre parlamentarii britanici in ianuarie, premierul Theresa May incearca sa renegocieze cu Bruxelles o noua versiune a tratatului, fara succes insa pana in prezent. May doreste "modificari obligatorii" ale "plasei de siguranta", clauza de backstop privind frontiera nord-irlandeza, ale carei prevederi au starnit nemultumiri in Marea Britanie si care este menita sa mentina deschisa granita cu Irlanda dupa Brexit."Dupa luni de incertitudine, este timpul ca parlamentarii sa recunoasca necesitatea unui acord, sa accepte ca este singurul acord posibil si sa il sustina", insista Amber Rudd, Greg Clark si David Gauke.Vineri, oficialii UE si-au exprimat speranta realizarii de progrese in negocieri in marja Summitul UE - Liga Statelor Arabe, care va avea loc in statiunea Sharm el-Sheikh din Egipt (24-25 februarie), unde Theresa May va purta discutii cu liderii institutiilor europene."Premierul depune eforturi pentru a ne asigura ca vom ajunge la un acord cu UE, care sa fie conform cu rezultatul referendumului (din 2016) . Acolo trebuie sa se concentreze toata energia Cabinetului", potrivit aprecierii unui purtator de cuvant din Downing Street, citat de EFE.Ziarul 'The Guardian' a dezvaluit ca factiunea cea mai eurosceptica a Cabinetului doreste ca premierul sa demisioneze in urmatoarele luni, in cazul in care Parlamentul nu va sustine un acord cu privire la Brexit. Acest grup considera ca ar trebui sa aiba loc alegeri in interiorul Partidului Conservator la inceputul verii, astfel incat un posibil succesor al Theresei May sa conduca "faza urmatoare" a negocierilor cu Bruxelles-ul.Termenul pe care premierul britanic il are la dispozitie pentru convenirea unei solutii este 26 februarie. Daca pana la acea data nu va fi agreata o solutie cu UE, pe 27 februarie va avea loc o noua dezbatere in Parlamentul de la Londra privind calea de urmat in continuare. Parlamentarii ar putea vota in favoarea unui amendament care sa excluda posibilitatea unei iesiri fara acord.De la referendumul prin care cetatenii britanici au optat pentru a parasi UE, in urma cu mai bine de doi si jumatate, guvernul de la Londra a cheltuit 104 milioane de lire sterline (120 milioane de euro) pentru servicii de consultanta necesare pregatirii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, potrivit unei analize BBC.