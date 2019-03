Tusk convoaca de urgenta un summit UE dupa ce acordul de Brexit a fost respins a 3-a oara

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit - Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019

El a anuntat un summit extraordinar pentru Brexit in data de 10 aprilie, cu 2 zile inainte de noul termen limita pentru iesirea Marii Britanii din UE."Avand in vedere respingerea acordului de retragere (a Marii Britanii din Uniunea Europeana) de catre Camera Comunelor, am decis sa convoc un summit european la 10 aprilie. #Brexit", a scris Donald Tusk pe contul sau de Twitter Parlamentarii britanici au respins joi, pentru a 3-a oara acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul . Azi, 29 martie, este ziua in care Marea Britanie ar fi trebuit sa paraseasca oficial Uniunea Europeana.Diferenta de voturi a mai scazut fata de celelalte doua infrangeri categorice . Daca la cea mai recenta tentativa a lui May i-au lipsit nu mai putin de 149 de voturi, acum ar mai fi avut nevoie de doar 58 de voturi pentru a trece acordul.Dupa acest vot, situatia e urmatoarea: Brexit-ul e amanat inca doua saptamani, adica pana pe 12 aprilie, timp in care Londra trebuie sa propuna calea de urmat.Daca Planul B al britanicilor va fi acceptat de UE27, atunci poate fi votata o noua extensie a Articolului 50. Daca nu, Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara un acord.