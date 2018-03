UK ar trebui sa se gandeasca sa amane Brexitul, recomanda o comisie parlamentara - raport

Ziare.

Comisia din cadrul Camerei Comunelor constata ca principalele aspecte ale viitoarei relatii a Regatului Unit cu UE raman in suspans pana in octombrie si indeamna ca Londra sa ceara o "prelungire limitata" a calitatii sale de stat membru UE.Londra si Bruxelles-ul vor sa incheie un acord cu privire la relatia lor viitoare pana in toamna, pentru ca parlamentele nationale sa poata sa aprobe textul, inainte ca regatul sa paraseasc Uniunea pe 29 martie 2019.In acest raport, publicat duminica, parlamentarii apreciaza ca o perioada de tranzitie de aproximativ doi ani trebuie si ea sa poata fi prelungita, in cazul in care este necesar.Cele doua parti au convenit principiul ca regatul sa ramana in institutiile europene si sa respecte reglementarile europene pana la sfarsitul lui 2020.Sapte membri pro-Brexit ai acestei comisii de 21 de membri din toate partidele parlamentare au refuzat sa sustina raportul si au pregatit un raport alternativ, pe un ton intransigent fata de UE.In raportul sustinut de majoritatea membrilor comisiei, aceasta isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca s-au inregistrat "putine progrese" in subiecte-cheie precum modul in care frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda sa ramana deschisa dupa Brexit.Londra si Bruxelles-ul vor sa nu se instaleze posturi de frontiera sau alte infrastructuri de-a lungul frontierei "invizibile", insa comisia apreciaza ca regatul nu a prezentat inca propuneri credibile in vederea punerii in aplicare a acestei dorinte."Noi nu cunoastem alte frontiere internationale, in afara frontierelor interne ale UE, care sa opereze fara controale si o infrastructura fizica", a subliniat presedintele Comisiei, parlamentarul laburist Hilary Benn.Disidentiii pro-Brexit au depus un document alternativ, in care acuza UE ca a adoptat o abordare nefavorabila in problema frontierei.Ei sugereaza ca noua tehnologie si aranjamente vamale "simplificate" pot asigura o frontiera fara frictiuni.Acest grup minoritar apreciaza ca, in loc ca Marea Brtanie sa ceara o prelungire a calitatii de stat membru UE, regatul ar trebui sa iasa din Uniune fara un acord, in cazul in care negocierile se impotmolesc.