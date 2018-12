Un ministru francez sustine ca UK poate organiza un nou referendum privind apartenenta la UE

Ziare.

"Exista in continuare disponibilitatea organizarii unui nou referendum, dar decizia le apartine britanicilor, nu noua", a declarat Nathalie Loiseau, citata de CNews.Majoritatea cetatenilor Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum si sunt favorabili ramanerii Marii Britanii in Uniunea Europeana, arata un sondaj de opinie comandat de postul tv Sky News.Conform sondajului, 53% dintre cetatenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, iar 36% se opun initiativei. De asemenea, 53% dintre britanici ar vota pentru ramanerea Marii Britanii in UE, 32% sunt favorabili iesirii natiunii din Uniunea Europeana fara niciun acord, iar 16% accepta Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxelles-ul.Potrivit cotidianului The Times, doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana. Acordul pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi supus votului Camerei Comunelor in perioada 14-20 ianuarie , a anuntat premierul Theresa May. Premierul Marii Britanii i-a indemnat pe deputati sa voteze in favoarea "intereselor nationale".Theresa May a reiterat ca se opune organizarii unui nou referendum privind apartenenta la Uniunea Europeana, argumentand ca ar fi "erodata increderea poporului britanic". Cetatenii britanici s-au pronuntat la limita in favoarea iesirii din Uniunea Europeana in referendumul din 2016.