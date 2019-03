Brexit fara acord: Ce se intampla cu depozitele clientilor de la bancile britanice din UE?

Ziare.

Depozitele bancare de pana la 100.000 euro sunt garantate in UE, dar aceste reglementari nu sunt extinse la subsidiarele bancilor din afara blocului comunitar.Statele membre ale UE trebuie sa se asigure ca depozitele de la subsidiarele bancilor britanice din blocul comunitar sunt protejate in mod adecvat in cazul in care pana in 29 martie nu se ajunge la un acord privind iesirea Marii Britanii din UE."Aceasta situatie ar putea afecta institutiile britanice de creditare din UE in functie de deciziile autoritatilor de la Londra privind potentiala excludere a acestor subsidiare din cadrul schemei de garantare a depozitelor din Regatul Unit, dupa Brexit", se arata intr-un comunicat publicat vineri de Autoritatea Bancara Europeana.Institutia atrage atentia ca in octombrie, Banca Angliei (BoE) a propus ca subsidiarele bancilor britanice din UE sa nu mai fie protejate de schema de garantare a depozitelor din Regatul Unit. Reprezentantii BoE nu au comentat informatiile EBA.In prezent, Autoritatea Bancara Europeana isi muta sediul de la Londra la Paris din cauza Brexitului.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE la finalul lui martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxelles privind viitoarele relatii.