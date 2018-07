Cati britanici au obtinut cetatenie in alte tari din UE dupa votul pro-Brexit si care sunt statele preferate

Ziare.

Astfel, in 2017, 12.994 de cetateni din Marea Britanie au devenit cetateni ai uneia dintre cele 17 tari membre ale UE la ale caror date au avut acces jurnalistii de la BBC . Asta comparativ cu 5.025 in 2016 si cu doar 1.800 in 2015.In cele mai multe cazuri, britanicii au ales cetatenia germana, respectiv 7.493 in 2016 fata de numai 594 in anul precedent. Printre ei se afla si Paul Petty, care a obtinut pasaportul german si are acum dubla cetatenie."Simt ca Europa se indeparteaza putin in acest moment. Vreau sa raman parte din UE", a spus britanicul pentru BBC. Petty a obtinut pasaportul in trei saptamani, fiind eligibil datorita statutului de evreu refugiat al mamei sale.Urmatoarea alegere populara printre britanici este Franta , 1.518 de britanici obtinand anul trecut cetatenie in aceasta tara, fata de 320 in 2015, urmata de Suedia , cu 1.203 de cetateni noi din Marea Britanie in 2017 comparativ cu 436 in anul precedent.Doar doi britanici au obtinut cetatenie romana anul trecut, in crestere totusi de la unu in 2016.Noua cetatenie le garanteaza beneficiarilor dreptul de a calatori, de a trai si de a munci pe teritoriul Uniunii Europene dupa Brexit si exista posibilitatea ca aceste drepturi sa fie transferabile si copiilor lor.In majoritatea cazurilor, oamenii si-au pastrat si cetatenia britanica.Un numar limitat de britanici intrunesc criteriile pentru acordarea cetateniei intr-un stat al UE, iar procesul birocratic poate fi lent si dificil, precizeaza BBC. Britanicii vor putea solicita cetatenia in aceste tari si dupa iesirea Marii Britanii din UE, insa situatia ar putea sa fie mai complicata atunci.De exemplu, Germania permite dubla cetatenie doar pentru cetatenii din UE. In cazul in care aceasta regula ramane in vigoare, britanicii care vor dori sa devina cetateni germani dupa Brexit vor fi nevoiti sa renunte la cetatenia britanica.C.S.