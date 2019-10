Cele 27 de state membre UE au adoptat in mod oficial noul acord al Brexitului si-l trimit Parlamentului britanic

WATCH: Boris Johnson makes his EU summit debut ft. bowing to David Sassoli, hugging with Xavier Bettel & saluting to Emmanuel Macron. pic.twitter.com/liYdrG27yq - Philip Sime (@PhilipSime) October 17, 2019

Ziare.

com

Biroul presedintelui Consiliului European a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter ca sefii de stat si de guverne din UE au aprobat o declaratie cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana.Ei indeamna institutiile europene sa adopte masuri pentru ca acordul sa intre in vigoare la 1 noiembrie si subliniaza ca vor "un parteneriat cat mai strans cu Regatul Unit in viitor".Premierul Boris Johnson a promis sa scoata regatul din Uniune la 31 octombrie si a dat asigurari joi ca nu este necesara o noua amanare.Astfel, este necesar ca Parlamentul britanic sa ratifice noul text, dupa ce a respins in trei randuri versiunea anterioara.Rivalii politici ai lui Johnson si unii dintre aliatii-cheie ai acestuia au anuntat ca nu sustin noul acord.Presedintele Parlamentului European (PE) David Sassoli a anuntat anterior ca Legislativul poate ratifica proiectul acordului pana la 31 octombrie, dupa ce este aprobat de catre sefii de stat si de guverne ai celor 27 de state membre si ratificat de Parlamentul britanic.Sassoli, care a luat cuvantul la summit, a declarat ca "noi suntem pregatiti sa ne facem datoria, de a examina textul si de a adopta procedurile necesare pentru ca termenele sa fie respectate".El a subliniat ca PE are "ultimul cuvant de spus, daca vreti, dar penultimul cuvant le revine altora".Parlamentul britanic urmeaza sa dezbata textul sambata, intr-o sesiune extraordinara.In cazul ratificarii textului la Londra, PE il poate ratifica, la randul sau, la Strasbourg, saptamana viitoare, in saptamana dinaintea iesirii regatului din Uniune.Amintim ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au agreat un nou acord pentru Brexit , a anuntat joi presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, dupa o intalnire cu Boris Johnson la Bruxelles, inaintea sesiunii Consiliului European de toamna.