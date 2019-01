Daca ar fi sa aleaga din nou, britanicii nu ar mai vrea sa plece din UE - sondaj

Ziare.

com

Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au vrut sa raspunda, rezultatele suntsipe tema Brexit.La referendumul din 2016, 52% din alegatorii care au votat au ales ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, in timp ce 48% au votat pentru ca tara lor sa ramana in Blocul comunitar.Marea Britanie ar urma sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie, insa premierul britanic Theresa May intampina probleme in a convinge Parlamentul de la Londra sa aprobe acordul de Brexit negociat de Guvernul britanic. Theresa May se opune cu vehementa organizarii unui nou referendum.