Engleza in Uniunea Europeana

Limba straina, de departe cea mai cunoscuta pe continent, este engleza, fiind vorbita tot mai mult de tineri;

Limba cea mai folosita de cercurile de afaceri este engleza;

Tehnologiile moderne au ca suport de limbaj engleza;

Engleza este limba straina cea mai utilizata in restul lumii (in India din ratiuni cunoscute, in China pentru ca engleza nu are rival ca "iesire in lume" etc)

In institutii/organizatii internationale, desi chineza, araba, rusa, franceza, spaniola sunt si ele limbi oficiale, engleza este limba cea mai folosita in discutii formale si informale.

Nu in cele din urma, cele mai multe publcatii care dau tonul in diverse domenii stiintifice si tehnologice sunt in engleza.

Viitorul previzibil in Europa nu are cum sa puna in discutie statutul limbii engleze in UE.

Daniel Daianu este membru in consiliul de administratie al BNR, fost prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si fost ministru al Finantelor.

Un asemenea deznodamant ar produce perturbatii serioase in relatiile financiare dintre Uniune si UK, cu reverberatii in spatiul global.Un hard Brexit, daca s-ar combina cu accentuarea masurilor protectionsite, cu fuga de capital din pietele emergente (pe fondul intaririi politicii monetare a Fed(banca centrala a SUA), ar grabi terminarea actualei faze de revenire economica, intrarea intr-o noua recesiune in mare parte din lumea dezvoltata.Dar nu despre scenariul schitat mai sus vreau sa scriu in continuare, ci despre ideea unora ca iesirea UK din UE ar trebui sa insemne o reexaminare a statutului limbii engleze (drept limba oficiala) in Uniune.Marturisesc ca aceasta idee, adusa in discutia publica mai in serios, sau mai in gluma, mi s-a parut o aiureala. Dar numai faptul ca asa ceva a trecut prin mintile unora nu este de trecut cu vederea.Mentionez ca reununiea Eurofi de la Viena s-a desfasurat in limba engleza. Numai comisarul Valdis Dombrovskis, din amabilitate pentru gazde, a rostit 2-3 propozitii de inceput in germana, dupa care intreg discursul sau a fost in engleza.De altfel, toate reuniunile pe teme economice si financiare, industriale, pe probleme sociale si politice etc. in UE au ca limba de lucru efectiva in principal engleza; nu ma refer aici la oficiali din statele membre care citesc discursuri in limba nationala (avand traducere simultana la dispozitie), unii pentru ca nu pot altfel, altii intrucat exista o lege scrisa si nescrisa dictata de istorie si statut politic la scara internationala (cazul oficialilor francezi).Ma refer la desfasurarea unor discutii in care traducerile simultane nu pot inlocui utilizarea unui vehicul de comunicare comun - care este, cel mai adesea, engleza. Afirm aceasta si pe baza activitatii proprii ca europarlamentar, ca participant la reuniuni ale autoritatilor de reglementare si supraveghere in domeniul industriei financiare (ESMA, EIOPA, ESRB), ca demnitar al statului roman in diverse ipostaze.Fiind student, cu multi ani in urma, am citit un eseu al lui Harry Johnson, un economist mare canadian si teoretician al comertului international; el spunea ca stiinta economica este o discplina "anglo-saxona", cu atat mai mult domeniul finantelor.El exagera intr-o anumita masura daca ne gandim la radacinile contabilitatii (in Italia, in secolul XVI, prin matematicianul Luca Pacioli), sau la primele banci (tot in Italia), la o serie de economisti de frunte francezi si germani. Dar stiinta economica datoreaza cel mai mult lumii anglo-saxone, iar in lumea concreta a finantelor contemporane, daca nu vorbesti engleza, pornesti cu un handicap mare, aprope ca nu existi.Este mai mult decat indoielnic ca mutarea EBA (Autoritatii Bancare Europene) la Paris va schimba modul de desfasurare a reuniunilor.ESMA (Autoritatea Europeana pentru Piete de Capital) este la Paris si discutiile sunt in engleza. Si nici nu cred ca dominanta economiei germane in UE poate reduce folosirea englezei ca mijloc de comunicare, cel putin in viitorul previzibil.Sunt si alte aspecte care arata cat de nastrusnica este ideea renuntarii la engleza, ca limba oficiala in UE:Ideea de a renunta la engleza ca limba oficiala a UE este, cum ar spune spaniolii, "una tonteria"; la noi ai zice ca ideea vine de la un tont. Iar daca unii vor sa foloseasca argumentul legalitatii dupa Brexit, se poate aminti ca engleza este totusi a doua limba oficiala in Irlanda si Malta.Statutul de lingua franca al limbii engleze se leaga de dinamici geopolitice in ultimele sute de ani, de ce a fost imperiul britanic, de statutul SUA in lume, de evolutii tehnologice, de aliante politice si militare.PS: Si acum mai nutresc speranta ca se va evita un hard Brexit, care ar aduce prejudicii mari ambelor parti.