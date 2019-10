Europa atemporala: ce va fi mai intai - Brexitul sau renuntarea la ora de iarna?

Ziare.

Timpul vindeca toate ranile? Maxima nu se aplica in UE. Din contra: cu cat sunt mai mult amanate, cu atat problemele se complica mai mult. Constatarea este valabila pentru marile crize precum Brexit, dar si pentru chestiuni marunte de genul renuntarii la ora de iarna si ora de vara.Chestiuni marunte? Departe de realitate. Propunerea lansata in urma cu un an de Comisia UE privind renuntarea la schimbarea orei de doua ori pe an necesita timp si iar timp. Statele membre ale UE nu au putut ajunge la o concluzie in acest sens, in ciuda numeroaselor ore de consultari.Mai mult chiar! Unele state planifica studii de fezabilitate si comitete de coordonare. Comisia Europeana respinge insa planurile. Dezbaterea a ajuns pe ordinea de zi a liderilor europeni in regim de urgenta, pentru ca Jean-Claude Juncker voia sa o bifeze inainte de a-si termina mandatul de presedinte al CE. Fara nici un rezultat.Calatoria in timp inainte de anul 1996, cand ora de vara devenea comuna pentru toate statele comunitare, ar putea deveni un exemplu clasic pentru neintelegerile europenilor. La Bruxelles se fac deja pariuri: ce se va finaliza mai intai - Brexitul sau renuntarea la ora de iarna sau de vara?Unele state vor sa pastreze ora de vara, pentru ca dimineata se lumineaza mai tarziu. Alte state prefera ora de iarna, pentru a se bucura mai repede de lumina. Ne asteptam la un nou haos, provocat de cei care renunta si cei care mentin schimbarea in cadrul celor trei fusuri orare din Uniunea Europeana.A-propos de fusul orar. Spania ia in considerare parasirea zonei central europene si trecerea la Greenwich Mean Time, adica la sistemul britanic. Geografic ar avea sens. Daca tinem cont de pozitia soarelui, si Belgia, Luxemburg, Olanda si Franta s-ar incadra mult mai bine in GMT.Parlamentul European stabilise initial ca in anul 2021 sa finalizeze marea reforma a trecerii la ora de iara sau de vara. Dar statele comunitare le iau elanul parlamentarilor: prea putin timp pentru complexele pregatiri necesare schimbarii.Dar, ce fel de schimbari sunt necesare? Turcia, candidata pentru aderarea la UE, ofera un exemplu demn de urmat. In 2016, presedintele Erdogan decidea ramanerea la ora de vara, astfel incat tara era trimisa intr-un fus orar care o distanta la doua ore de Berlin si trei ore de Londra.Cum de s-a ajuns aici? Sa aruncam o privire in timp. Ora de vara este o relicva din Primul Razboi Mondial, pe cand militarii aveau nevoie de lumina in luptele lor. In al Doilea Razboi Mondial, germanii au introdus din nou ora de vara. Ceasurile au fost date in urma pentru a treia oara in timpul marii crize de combustibil din 1973, din dorinta de a economisi energie. In fine, in 1996, toate acestea s-au transformat in lege UE.In anul 2018, un sondaj online releva ca marea majoritate a repondentilor din totalul de 4,6 milioane de participanti prefera renuntarea la trecerea la ora de iarna sau de vara, invocandu-se sanatatea, care ar avea de profitat daca seara se intuneca mai repede sau mai devreme. Sau era dimineata?Sondajul, considerat expresia vointei cetatenilor comunitari, desi nu a fost si nu este reprezentativ, reprezinta baza deciziei. Democratie directa, participarea cetatenilor.Esecul de la referendumul pentru Brexit s-ar putea repeta in decizia privind renuntarea sau mentinerea orei de vara sau de iarna. Invocarea vointei poporului este uneori cronofaga si greu sau chiar imposibil de aplicat.In ambele cazuri, nu timpul este cel care preseaza. Presiunea este realizata artificial de forte politice. Probabil ca si in chestiunea orei de vara/de iarna se va ajunge la un al doilea referendum, pentru a reconsidera efectele posibile ale problemei.Devenim mai intelepti cu timpul sau, cum spuneau latinii, "tempus ipsum, affert consilium!". Intelepciunea mea imi sugereaza sa revenim pur si simplu la ora solara. In fiecare loc exista o alta ora decisa practic de pozitia soarelui. Cand ajunge in punctul maxim pe cer, este ora 12. Nimic mai simplu. Fusul orar impus artificial reprezinta de fapt o tutela depasita.