Londra cere UE sa accepte o renegociere a acordului privind Brexitul: Realitatile politice s-au schimbat

"Realitatile politice s-au schimbat" comparativ cu noiembrie 2018, cand un acord asupra Brexitului a fost semnat de fostul premier Theresa May si UE, scrie ministrul britanic pentru Brexit Steve Barclay intr-un articol aparut in publicatia Mail on Sunday."De la convenirea acordului, s-au reinnoit 61% din deputatii europeni din toate tarile UE. O schimbare atat de profunda ilustreaza necesitatea unei schimbari de abordare", a motivat oficialul britanic.Michel Barnier, comisarul european care a condus negocierile acordului, "trebuie sa-i indemne pe liderii europeni sa examineze acest aspect daca isi doresc, la randul lor, un acord care sa ii permita sa negocieze astfel incat sa gaseasca un numitor comun cu Regatul Unit. In caz contrar, nu va fi niciun acord", a estimat Barclay.Boris Johnson, care a preluat la sfarsitul lunii iulie functia de premier, a dat asigurari ca doreste ca Marea Britanie sa paraseasca UE cu acord, dar a respins termenii tratatului incheiat in 2018 si a avertizat ca Londra va parasi Uniunea pe 31 octombrie, cu sau fara acord.De cealalta parte, Bruxelles-ul sustine ca va refuza sa renegocieze tratatul convenit la capatul a 17 luni de discutii dificile.Joi, noul premier britanic Boris Johnson a suferit un prim esec electoral , odata cu infrangerea partidului sau intr-un scrutin care a redus majoritatea sa parlamentara la un singur vot, complicand strategia pentru Brexit.Partidul Conservator la putere, a carui sefie a fost preluata saptamana trecuta de Boris Johnson , a pierdut locul din circumscriptia Brecon si Radnorshire, din Tara Galilor, in fata unui candidat proeuropean, potrivit rezultatelor oficiale anuntate vineri si citate de AFP.