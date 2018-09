Marea Britanie a fost somata sa limiteze acceptarea imigrantilor necalificati dupa iesirea din UE

Ziare.

"Principala recomandare este ca Marea Britanie sa fie mai deschisa acceptarii angajatilor calificati din intreaga lume si sa limiteze accesul imigrantilor necalificati. Angajatii calificati aduc beneficii clare economiei britanice si trebuie incurajati activ", a declarat Alan Manning, presedintele Comisiei Consultative privind Migratia, informeaza Financial Times.Raportul Comisiei Consultative pentru Imigratie a inceput sa fie elaborat in iulie 2017.Documentul a exprimat sustinere pentru ideea ministrului de Interne, Sajid Javid, care considera ca nu exista justificari pentru acordarea de tratament preferential cetatenilor din spatiul Uniunii Europene.Conform propunerilor, imigrantii necalificati trebuie sa aiba acces nelimitat doar in sectorul agricol.Politicile Marii Britanii in materie de imigratie ar urma sa se schimbe semnificativ dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana.