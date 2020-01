Ministrul de finante da o veste proasta companiilor britanice - cum va functiona relatia cu UE dupa Brexit

Ziare.

Confruntat cu sectorul de afaceri care face presiuni pentru mentinerea unui comert fluid si fara taxe cu UE, ministrul britanic a confirmat intr-un interviu publicat sambata de cotidianul Financial Times ceea ce premierul Boris Johnson lasase deja sa se inteleaga: si anume ca Regatul Unit doreste sa se rupa cu totul de Uniunea Europeana, comenteaza EFE."Nu va exista o armonizare, nu vom respecta reguli, nu vom fi in piata unica si nu vom fi in uniunea vamala - si vom face acest lucru pana la sfarsitul anului", a declarat Javid, insistand ca toate companiile - farmaceutice, auto, aerospatiale si alimentare - vor trebui sa se adapteze la aceasta noua realitate. La urma urmei, au avut la dispozitie trei ani sa se pregateasca pentru o schimbare in relatiile comerciale cu UE, a remarcat inalta oficialitate britanica, facand referire la referendumul din 2016, cand britanicii au votat in favoarea iesirii tarii lor din UE.Javid recunoaste ca "unele companii vor avea de castigat, iar altele nu" de pe urma rupturii cu blocul european, insa subliniaza ca ceea ce conteaza acum este ca au certitudinea Brexit-ului, si prevede ca, pe termen lung, economia britanica "va fi una dintre cele mai de succes economii de pe Pamant".Cu toate ca nu mentioneaza ce norme europene doreste sa pastreze si pe care doreste sa le elimine, Javid spune ca pentru serviciile financiare va cauta sa obtina o echivalare normativa "axata pe rezultate", cu alte cuvinte, sa obtina aceleasi rezultate, dar cu un cadru legal diferit.Javid a mai explicat ca viziunea sa pentru economia britanica post-Brexit, care se va reflecta in primul buget de stat, din 11 martie, se bazeaza pe un "capitalism uman", care se traduce prin potentarea inaltelor calificari ale britanicilor, pe de-o parte, si dezvoltarea zonelor defavorizate ale Regatului Unit, pe de alta parte.Ministrul de finante britanic intentioneaza sa obtina crestere economica prin investitii guvernamentale majore, indeosebi in infrastructura regiunilor defavorizate, precum Midlands si nordul Angliei, unde Partidul Conservator, din care Javid face parte, a inregistrat rezultate bune la scrutinul de luna trecuta.Pe viitor, mult mai multi bani vor fi investiti in pregatirea specialistilor, masura pentru care Javid are in vedere o crestere a impozitelor pe termen mediu cu speranta de a stimula cresterea economica si de a creste productivitatea.Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana la 31 ianuarie. In timpul unei perioade de tranzitie, care dureaza pana la finalul anului 2020, Londra si Bruxellesul trebuie sa ajunga la un acord cu privire la viitoarea relatie.