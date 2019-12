Parlament britanic a votat acordul privind Brexitul ce stabileste retragerea din UE pe 31 ianuarie

Ziare.

com

Acordul a fost votat cu 358 de voturi pentru si 234 impotriva, rezultat ce confirma majoritatea confortabila de care se bucura Boris Johnson in urma alegerilor din 12 decembrie, castigate detasat de Partidul Conservator, transmite Reuters."A sosit momentul sa lasam in urma vechile etichete de 'leave' si 'remain' (taberele pro si anti-Brexit n.red), acum trebuie sa actionam impreuna ca o natiune revigorata", a spus Johnson in planul Camerei Comunelor inaintea votului."Este momentul sa ne unim si sa scriem un nou si important capitol in istoria noastra nationala, sa incheiem un nou parteneriat cu prietenii nostri europeni, sa fim demni in lume", a adaugat el.Ratificarea finala a acordul privind Brexitul, care mai trebuie votat si de Parlamentul European, este programata in Camera Comunelor pentru inceputul lunii ianuarie, ultimul vot fiind prevazut pentru 9 ianuarie.Actul normativ votat vineri, denumit Legea privind Acordul de Retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill), a fost revizuit de premierul Johnson dupa castigarea alegerilor. El a stabilit astfel ca prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit dincolo de data de 31 decembrie 2020 este ilegala.A fost de asemenea eliminata posibilitatea ca Parlamentul sa se pronunte asupra abordarii negocierilor privind viitoarea relatie cu UE, modificare criticata de opozitie, liderul laburist Jeremy Corbyn afirmand ca exista un risc tot mai mare ca anul viitor sa avem un "no-deal", respectiv o rupere totala a legaturilor Regatului Unit cu UE.Conform termenului stabilit de Johnson, guvernul sau trebuie sa incheie cu UE un acord comercial pana la finalul perioadei de tranzitie post-Brexit, asadar nu mai tarziu de decembrie 2020, obiectiv considerat la Bruxelles ca fiind greu de realizat.