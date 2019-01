Partidul Laburist considera ca singurele optiuni pentru Brexit sunt un nou referendum sau relatii apropiate cu UE

Ziare.

Partidul Laburist este deschis prelungirii Articolului 50, daca acest lucru ar insemna ca Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana fara un acord.Theresa May va merge luni in Parlament pentru a comunica modul in care va aborda in continuare Brexitul, dupa ce acordul incheiat cu reprezentantii Uniunii Europene a fost respins.Parlamentul britanic a respins, marti, acordul pentru Brexit negociat de prim-ministrul Theresa May, crescand riscul ca Marea Britanie sa paraseasca Blocul comunitar fara un acord. Parlamentul va dezbate si vota in data de 29 ianuarie a doua varianta a acordului.Fostul premier britanic John Major considera ca parlamentarii ar trebui sa voteze toate optiunile pentru Brexit, pentru a-si indica preferinta in ceea ce priveste viitorul tarii.John Major a declarat, sambata, ca varianta iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord ar fi cea mai rea varianta si ca "milioane de oameni ar fi neindreptatiti in acest scenariu". De asemenea, efectuarea de mici schimbari in cadrul acordului actual nu va face nicio diferenta, a transmis fostul premier.