Reactia transanta a lui Donald Tusk, dupa ce a citit scrisoarea lui Boris Johnson

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. - Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019

In document, prim-ministrul britanic a propus inclusiv inlocuirea mecanismului "backstop" pentru frontiera irlandeza cu "aranjamente alternative".In replica, Tusk il acuza pe Boris Johnson ca vrea sa intoarca timpul inapoi in ce priveste procesul de pace din Irlanda de Nord, relateaza The Independent "Backstop-ul este o asigurare ca vom evita o frontiera dura pe insula Irlanda, cu exceptia cazului in care se gaseste o alternativa. Cei care se impotrivesc acestui mecanism si nu propun alternative reale sustin, de fapt, reinstalarea frontierei, chiar daca nu recunosc acest lucru", a transmis Donald Tusk dupa ce a citit scrisoarea premierului britanic.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat reporterilor de la Bruxelles ca intregul colegiu al comisarilor este total de acord cu raspunsul lui Tusk."Deja ati vazut ca presedintele Tusk a avut o prima reactie la aceasta scrisoare, reactie pe care o impartasim", a spus purtatorul de cuvant."Comisia saluta angajamentul guvernului Regatului Unit pentru o retragere din UE ordonata. Credem cu tarie ca acest lucru este in interesul UE si al Regatului Unit.Cu toate acestea, remarcam, de asemenea, ca scrisoarea nu ofera o solutie reala si legala pentru a preveni revenirea la o frontiera dura pe insula Irlandei, nu mentioneaza care ar putea fi aranjamentele alternative si, de fapt, recunoaste ca nu exista nicio garantie ca astfel de aranjamente vor fi puse in aplicare pana la sfarsitul perioadei de tranzitie", a completat purtatorul de cuvant.Premierul britanic Boris Johnson i-a trimis, luni, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care propune o serie de modificari ale acordului Brexit, inclusiv inlocuirea mecanismului "backstop" pentru frontiera irlandeza cu "aranjamente alternative".Liderul de la Londra afirma, in scrisoarea catre oficialul european, ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare o noua solutie pentru frontiera irlandeza, alta decat acest "backstop", un mecanism care are drept scop sa pastreze deschisa aceasta granita, dar care ar insemna ca Marea Britanie trebuie sa ramana in uniunea vamala europeana pana cand sunt negociate "aranjamente alternative" prin care sa se evite o frontiera stricta in Irlanda.Boris Johnson a adaugat ca Marea Britanie este dispusa sa garanteze ca nu va instala infrastructura si nu va efectua controale si verificari la frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord si spera ca UE va face la fel, relateaza Politico.eu.Premierul britanic va efectua vizite oficiale la Paris si Berlin, miercuri si joi, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, cand este asteptat sa evoce situatia cu backstop-ul.Dar UE nu vrea sa renunte la acest mecanism, deoarece este singura modalitate de a evita o frontiera dura in Irlanda dupa Brexit, avand in vedere celelalte decizii ale Regatului Unit de a parasi uniunea vamala si piata unica.Cu toate acestea, Johnson s-a aratat "increzator" ca UE isi va schimba pozitia in acest sens, desi Uniunea a transmis, in repetate randuri, inca de anul trecut, ca acordul de retragere nu poate fi renegociat.