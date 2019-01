Uniti asupra Brexit-ului, divizati asupra Europei - Analiza Reuters

"E timpul sa mergem mai departe"

Uniti asupra Brexit-ului, divizati asupra Europei

In incercarea de a deslusi felul in care vor evolua relatiile cu britanicii, care nu spun clar nici daca vor sa rupa usa UE peste 10 saptamani, nici daca vor sa prelungeasca agonia negocierilor sau poate chiar sa renunte si sa ramana in interiorul Uniunii, tarile vecine nu stiu la ce sa se astepte, fiind satule deja de atata Brexit si preocupate de propriile probleme, cum ar fi apropiatele alegeri pentru Parlamentul European din luna mai, scrie Reuters.La cateva ore dupa ce o Camera a Comunelor furibunda a rupt in bucati acordul pe care prim-ministru May il negociase vreme de doi ani cu partenerii europeni, Michel Bernier, negociatorul-sef al UE s-a trezit la Strasbourg ca vorbeste in fata unei sali goale, unde erau doar cativa zeci de europarlamentari din cei 751, si ca oricum nu le poate spune nimic atceva decat ca asteapta ca britanicii sa se hotarasca totusi ce au de gand sa faca. Europarlamentarul conservator olandez Esther de Lange a suprins si mai bine dezbaterile din Parlamentul britanic: "Evident, luati impreuna, par ca nu au nici cea mai vaga idee despre ce vor sa faca cu Brexitul. Si totusi ce discursuri grozave pot sa tina pe tema asta."Comparativ cu sala plina de la marcarea aniversarii a 20 de ani de cand a fost lansata moneda euro, privelistea dezolanta din Parlamentul European spune multe despre cat de satule sunt tarile europene de epopeea Brexitului.Exista insa ingrijorari reale despre cum liderii europeni pot ramane antrenati in discutii interminabile, uitand de celelalte probleme cu care se confrunta Europa, de la economia ce incetineste pe fondul acutizarii diferendelor comerciale la nivel global, pana la disputele despre fondurile europene sau despre migranti, mergand pana la situatiile din tari membre, care, incurajate de Brexit, nu ezita sa infrunte deschis Bruxelles-ul.Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca nu mai vrea sa-si "piarda timpul" cu Brexitul si ca prefera sa discute despre proiectul sau de reformare a zonei euro si de intarire a Uniunii Europene, pe care vrea sa-l puna in practica dupa euro-alegerile din luna mai.Ministrul sau de externe, Nathalie Loiseau, a declarat ca Brexitul deja i-a ocupat o treime din timpul sau de lucru ceea ce "este deja prea mult. Mai avem si alta treaba in Europa decat sa ne tot batem capul cu acest divort"Manfred Weber, aliat al cancelarului german Angela Merkel, cel care conduce campania fortelor politice europene de centru-dreapta, a declarat pentru Reuters ca "Usa Europei este inca deschisa" pentru Marea Britanie in cazul in care decide sa ramana, dar si ca "pentru noi a venit vremea sa mergem mai departe si sa depasim etapa Brexitului."Weber s-a plans ca "procesul fara de sfarsit al Brexitului" a costat deja Europa "un volum urias de bani, timp si expertiza"."Energii politice valoroase, mai ales intr-un an electoral, au fost cheltuite degeaba. Am pierdut timp pe care puteam sa-l folosim pentru a crea o agenda europeana pozitiva pentru viitor."La aproape trei ani de la referendumul britanic care a prins pe picior gresit pe toti suporterii integrarii europene, un prilej de repornire a proiectului european va fi la summitul de la Sibiu din 9 mai.Jean-Claude Juncker l-a descris ca un moment de a regandi viitorul in absenta unui membru cheie, care era a treia mare economie a Europei si una din cele doua puteri nucleare de pe continent, in afara Rusiei. Va fi momentul acelor strategii si eforturi care sa puna capat diviziunilor din sanul UE.In timpul ultimului summit UE, pe care-l credeau ultimul concentrat pe Brexit, liderii europeni erau evident extenuati de acest subiect: "Se simtea oboseala si exasperarea," spunea un diplomat european. "Toata lumea era satula de subiect. Toti vroiau sa se termine odata."Se spune ca singurul lucru pozitiv in privinta Brexitului este ca a aratat unitatea exceptionala pe care europenii au avut-o in timpul negocierilor - un joc foarte greu, cu miza mare, care le-a pus la incercare unitatea.Se mai spune si ca rezultatul votului britanic a avut un efect contrar asupra apetitului celor care vroiau sa-i urmeze exemplul, iar alegatorii europeni au revenit la sentimente mai calde in privinta proiectului European. Pana si guvernele eurosceptice, precum cele din Polonia, Ungaria sau Italia s-au grabit sa spuna ca in ciuda criticililor la adresa Bruxelles-ului, in niciun caz nu-si doresc sa parasesca Uniunea.Si totusi toata lumea se asteapta ca atat momentul Sibiu, cat si alegerile europene din 26 mai sa dezvaluie noile schisme din interiorul Uniunii si dezacordurile cu privire la viitorul ei.Pe de o parte stim deja ca Franta si Germania, parintii unitatii europene, nu se pot pune de acord cu privire la o politica monetara unitara. La fel Italia se afla in puternic dezacord cu vecinii sai nordici cu privire la soarta migrantilor care sosesc pe mare. Exista serioase dispute intre tarile bogate din Vest si cele ex-comuniste din Est cu privire la modul in se va echilibra bugetul slabit prin plecarea britanicilor, dar si cu privire la manevrele pe care guvernele din Est le fac pentru a-si combate adversarii politici interni."In privinta Brexitului, UE a fost exceptional de unita - ce bine ar fi sa vedem genul asta de unitate si cand va veni vorba de alte probleme" a declarat, sceptic, un oficial implicat in pregatirea viitorului summit.Un scenariu pe care problemele guvernului britanic al Theresei May il poate aduce in prim-plan este cel al prelungirii negocierilor, ceea ce ar insemna ca summitul de la Sibiu sa gaseasca Regatul Unit in postura de membru al Uniunii Europene, si ar complica foarte mult calculele cu privire la rezultatul alegerilor europene. Multi oficiali europeni au sesizat pericolul si sunt ingrijorati de perspectiva, dar totusi putini sunt cei care ar spune raspicat ca Marea Britanie trebuie sa paraseasca in orice conditii Uniunea Europeana la sfarsitul lui martie.Chiar daca scenariul prelungirii Brexitului le da frisoane multora, liderii europeni fiind constienti ca este scenariul cel mai riscant si potential cel mai prost pentru Uniune, nimeni nu vorbeste deschis despre asta, margininduse- sa-si reafirme atasamentul fata de acordul negociat de echipa lui Barnier.Insa Brexitul nu mai poate fi ignorat. Va sta ca un spin in fata tuturor pana cand se va gasi o rezovare, conchide Reuters.