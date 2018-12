ASF vrea sa afle daca cineva a profitat ilegal de prabusirea bursei

Ziare.

Inca din dupa-amiaza zilei de miercuri, Cristian Agalopol din cadrul Camerei de Comert Romano-americane a apreciat ca la Bursa de la Bucuresti a fost "baie de sange" si ca ASF trebuie sa demareze o investigatie pentru a stabili daca nu cumva piata a fost manipulata.In respectiva zi - dupa ce Eugen Teodorovici a anuntat, printre altele, ca le va impune bancilor o taxa pe lacomie, ca va taxa diferit companiile din energie si comunicatii si ca va limita pretul gazelor - cotatiile mai multor companii s-au prabusit. Spre exemplu, valoarea actiunilor Bancii Transilvania inregistrasera o scadere de 19,9%, in vreme ce cotatiile BRD scazusera cu peste 15%. Si companiile din energie - printre care Romgaz si OMV Petrom - au inregistrat scaderi istorice, de pe urma carora nu isi vor reveni cu una, cu doua.In acest context, ASF anunta ca verifica daca nu cumva cineva se face vinovat de abuz de piata."ASF a inceput o analiza a tranzactiilor derulate in data de 19 decembrie 2018 pe piata reglementata administrata de BVB cu privire la posibilitatea existentei unor elemente care intra sub incidenta abuzului pe piata, prevazut de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.In situatia in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot fi facute publice, in functie de caracterul acestora", se arata intr-un comunicat al Autoritatii.