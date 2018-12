Cadere masiva la Bursa de la Bucuresti, ca urmare a taxelor anuntate de Teodorovici

Foto: Captura BVB

Sursa foto: Captura BVB

Ziare.

com

Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi la gazele naturale produse in Romania si schimbarea modului de impozitare a societatilor din domeniul energetic si al bancilor.Spre exemplu, ministrul Finantelor a anuntat ca Guvernul va introduce in sistemul bancar, incepand cu anul urmator, o asa numita "taxa pe lacomie", calculata in functie de depasirile nivelului ROBOR.In consecinta, cotatiile bancilor pe Bursa de Valori Bucuresti au scazut alarmant.Mai exact, cotatiile Bancii Transilvania au scazut cu 12,77%, iar cele ale BRD se diminuasera, pana la ora 10:30, cu nu mai putin de 11,8%. In paralel, cotatiile Patria Bank scazusera cu 6,8%, iar cele ale Erste Bank, cu 6,6%.Efecte considerabile a avut la bursa si anuntul lui Teodorovici potrivit caruia, in perioada 1.04.2019 - 28.02.2022, producatorii de gaze din Romania nu vor mai putea vinde MWh cu mai mult de 68 lei, in conditiile in care preturile de pe piata variaza acum intre 90 lei si 110 lei.In aceasta perspectiva, compania Romgaz - principalul producator de gaze din Romania, detinut de stat in proportie de 70% - inregistreaza acum o scadere a cotatiilor la Bursa de Valori Bucuresti de 6%. Este una dintre cele mai mari scaderi de la listarea companiei.In acelasi timp, cotatiile OMV Petrom - al doilea mare producator de gaze din Romania - au scazut deja cu 4,9%.Scaderi masive de cotatii s-au inregistrat si in cazul altor mari companii din Energie.Mai exact, cotatiile Transgaz au scazut cu 4,22%. In paralel, cele ale Electrica au scazut cu 6,49%, iar cele ale Nuclearelectrica, cu 3,29%.Intr-o postare pe o retea de socializare, parlamentarul PNL Florin Citu - membru in Comisia de finante a Senatului - a apreciat ca, pana la finele zilei, bursa ar putea scadea cu pana la 20%.