Dupa o lupta de durata cu ostilitatea politica, bursa de la Bucuresti a fost promovata. Ce inseamna pentru finantarea economiei

Efectul va fi intrarea celor mai mari companii de la cota Bursei in indicii FTSE Russell si posibilitatea ca. Multe fonduri nu pot investi in pietele de frontiera, potrivit prospectelor lor.Actiunile companiei BVB, listate la cota pietei pe care o administreaza, cresc cu peste 4% vineri. Reclasificarea statutului va intra in vigoare in septembrie anul viitor, a anuntat BVB.Romgaz (SNG), Banca Transilvania (TEL) si BRD-Groupe Societe Generale (BRD) indeplineau deja din iunie criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap Index.Momentul este considerat istoric de oficialii BVB, dar criteriul lichiditatii (valoarea tranzactiilor) a fost indeplinit in ultima instanta, la sfarsitul anului trecut, ca urmare a plusului de tranzactii declansat de masurile fiscale ale Guvernului, care au sporit vanzarile - sunt de parere unii analisti."Ca parte a revizuirii anuale, Comitetul Consultativ FTSE Russell pentru Clasificarea Tarilor a aprobat urmatoarea modificare a criteriului de rating:Prin urmare, Romania a indeplinit cele 9 criterii de calitate ale FTSE pentru statutul de Piata Emergenta Secundara potrivit schemei FTSE pentru clasificarea tarilor. FTSE Russell felicita autoritatile pietei de capital din Romania pentru atingerea acestui statut," spune raportul companiei.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost infiintata acum 24 de ani, rastimp in carela listarea marilor companii de stat si a privatizarii prin bursa.Statul a preferat negocierile bilaterale la vanzarea pachetelor majoritare importante, iar rezultatul a fost caA avut de suferit finantarea economiei, in care doar circa 30.000 din cele 200.000 de companii active pot lua credite bancare.Doar ca urmare a presiunilor externe au fost listate marile companii energetice si, din 1995 incoace, la cota pietei principale a bursei au ramas doar 84 de companii cu o capitalizare de 36 de miliarde de euro, daca este inclusa si listarea secundara a Erste Bank."Obiectivele de dezvoltare a pietei de capital romanesti sunt obiectivele Romaniei. Upgradarea pietei va mari viteza atingerii obiectivelor. Greselile ne pot da inapoi cu 10 ani", spunea presedintele BVB, Lucian Anghel, in 2017, in primul an de monitorizare a BVB de catre FTSE Russell.Atunci se spera ca mult amanata listare a Hidroelectrica sa asigure criteriul de lichiditate. Si acum se spera acelasi lucru, astfel incat si al doilea mare furnizor de indici globali MSCI sa promoveze BVB.In acelasi an, insa, Polonia era promovata la statutul de piata dezvoltata.Acum Lucian Anghel spune: "Piata de capital locala a avut de trecut peste multe obstacole si a fost nevoie de timp ca sa ajungem unde suntem astazi. Doar ganditi-va ca, in urma cu sase ani, nu existau raportari simultane in limba engleza din partea companiilor listate, iar investitorilor straini le era foarte dificil sa inteleaga in mod clar ce anume se intampla in piata in piata".Succesul de acum se datoreaza si anilor de eforturi ale celorlalti lideri ai BVB, dintre care trebuie amintiti macar presedintii BVB Sergiu Oprescu (acum presedinte Aplha Bank Romania), Septimiu Stoica (acum presedinte al Bursei Romane de Marfuri) si Stere Farmache (acum presedinte al Fondului de Contragarantare), care a fost si directorul general de la infiintare pana acum aproape 10 ani.Intre timp s-au reusit:"introducerea de mecanisme de piata noi si imbunatatite,accesul facil al investitorilor la piata,mediu fiscal favorabil pentru investitorii institutionali,raportare corporativa transparenta si calitativa a emitentilor,disponibilitatea fluxului de informatii privind piata de capital si legislatia si in limba engleza,un cadru de tranzactionare competitiv,o guvernanta corporativa imbunatasita pentru companiile listate.Acest mediu nou a atras in ultimii ani noi listari de actiuni si obligatiuni", a adaugat Lucian Anghel."Ne-am concentrat pe ceea ce aveam de facut, am vazut ce ne lipsea si am tintit sa indeplinim toate criteriile," a spus Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti.Intr-un an si jumatate, "liberalizarea tranzactiilor OTC a devenit posibila anul trecut. Lichiditatea a fost, de asemenea, imbunatatita: valoarea medie zilnica de tranzactionare pe segmentul de actiuni este mai mare decat anul trecut. Am facut tot ce s-a putut face in acest timp extrem de scurt pentru a indeplini toate criteriile necesare acestui upgrade," a mai declarat Adtrian Tanase."Cand bursei ii merge bine, si economiei ii merge bine. Imi doresc ca noul statut sa deschida ochii cat mai multor manageri din companiile private si de stat si sa priveasca bursa ca pe un mediu eficient prin care isi pot finanta dezvoltarea afacerilor", a conchis directorul genral al BVB.Promovarea la statutul de Piata Emergenta va permite pietei de capital si economiei romanesti sa absoarba noi fonduri si transmite un semnal puternic catre companiile private si de stat ca pot creste semnificativ prin intermediul bursei."Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Romania merita sa fie promovata pentru ca a demonstrat, in repetate randuri, ca este o piata functionala si accesibila.Un nou statut inseamna noi posibilitati de investitii. 