Ancheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilor

Ziare.

com

Investigatia Comisiei Federale pentru Comert, care in general confirma existenta unei anchete numai in cazurile de interes public major, se adauga presiunilor parlamentarilor din SUA si Europa ca directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, sa explice cum au fost gestionate datele utilizatorilor de Facebook.Actiunile Facebook au coborat pentru scurt timp sub 150 de dolari pe unitate, pentru prima oara din iulie 2017. In ultimele 10 zile, capitalizarea bursiera a Facebook s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari, de la aparitia informatiilor ca firma Cambridge Analytica a folosit datele utilizatorilor Facebook in campania prezidentiala a lui Donald Trump din 2016.Compania se confrunta si cu nemultumirea companiilor care isi fac publicitate pe Facebook si a utilizatorilor.Retailerul american de componente auto Pep Boys si-a suspendat luni toata publicitatea facuta pe Facebook, alaturandu-se companiei de internet Mozilla, care a procedat la fel saptamana trecuta.Presiunile politice sunt si ele in crestere.Comisia Juridica din Senatul SUA a anuntat luni ca i-a invitat pe directorii generali ai Facebook, Alphabet, compania mama a Google, si Twitter sa participe la o audiere, pe 10 aprilie, referitoare la confidentialitatea datelor.Comisia Europeana a cerut tot luni, Facebook, prin intermediul unei scrisori, sa precizeze daca date ale cetatenilor UE s-au aflat intre cele folosite de firma de Cambridge Analytica.Mai putin de jumatate dintre americani au incredere ca Facebook respecta legislatia americana in domeniul confidentialitatii datelor, potrivit unui sondaj realizat de Reuters/Ipsos, publicat duminica, in timp ce un sondaj publicat de Bild am Sonntag, cel mai vandut ziar din Germania, a aratat ca 60% dintre germani se tem ca Facebook si alte retele de socializare au un impact negativ asupra democratiei.