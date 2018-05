Cambridge Analytica, anchetata de FBI si Departamentul american al Justitiei

Ziare.

Procurorii incearca sa interogheze fosti angajati Cambridge Analytica si banci implicate in afacerile sale, scrie New York Times, care citeaza oficiali americani si alte surse la curent cu ancheta. Cambridge Analytica a anuntat luna aceasta ca se inchide , dupa ce a pierdut clienti si s-a confruntat cu pierderi tot mai mari in urma unor dezvaluiri potrivit carora a cules datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook - fara consimtamantul acestora - incepand din 2014.Acuzatii cu privire la culegerea si manipularea datelor a 87 de milioane de utilizatori Facebook de catre Cambridge Analytica - angajata de echipa de campanie a miliardarului republican Donald Trump in 2016 - au declansat o serie de anchete atat in Statele Unite, cat si in Europa.Ancheta Departamentului american al Justitiei si FBI pare sa se concentreze asupra tranzactiilor financiare ale firmei si modului in care si-a insusit si a folosit datele culese de la Facebook si alte surse, potrivit NYT.Anchetatorii au contactat de asemenea Facebook, scrie ziarul.Cambridge Analytica a fost infiintata in 2013 - la inceput punand accentul pe alegerile americane - cu o sustinere in valoare de 15 milioane de dolari din partea miliardarului Robert Mercer, un donator al Partidului Republican.Numele firmei a fost ales de fostul consilier de rang inalt al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, care a plecat de la Casa Alba in august 2017.