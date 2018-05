Cambridge Analytica se inchide, dupa scandalul folosirii ilegale a datelor de la Facebook

Ziare.

com

In martie, compania Cambridge Analytica a anuntat suspendarea directorului general, Alexander Nix, si initierea unei investigatii independente pentru a stabili daca au existat activitati ilegale in campanii electorale.Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat reteaua de socializare online.Cambridge Analytica, firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obtinerea datelor, a declarat pentru publicatia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obtine milioane de profiluri ale alegatorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construita compania".Documente obtinute de publicatia Observer si confrmate de Facebook releva ca, pana la sfarsitul anului 2015, compania Cambridge Analytica colecta date online la un nivel fara precedent. Facebook nu avertizase inca utilizatorii si luase doar masuri limitate pentru securizarea datelor a peste 50 de milioane de persoane. Potrivit cotidianului The New York Times, copii ale datelor sustrase de firma Cambridge Analytica inca sunt online.Informatiile au fost colectate printr-o aplicatie numita "thisisyourdigitallife", creata de profesorul Aleksandr Kogan in mod independent de activitatea sa de la Universitatea Cambridge. Prin intermediul companiei sale, Global Science Research (GSR), in colaborare cu firma Cambridge Analytica, sute de mii de utilizatori Facebook au fost platiti sa faca teste de personalitate sub pretextul folosirii datelor pentru studii academice. Insa aplicatia colecta si datele din listele de "prieteni" ale celor care au acceptat testele, astfel ca au fost obtinute profilurile a zeci de milioane de persoane.Potrivit cotidianului The Guardian, Christopher Wylie a vorbit despre ceea ce a numit "instrumentul de razboi psihologic al lui Steve Bannon". El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza printr-o metodologie militara megadate si retele de socializare online pentru "operatiuni informationale" asupra electoratului din Statele Unite. Christopher Wylie a contribuit cu idei si s-a ocupat de aplicarea proiectului, inainte de a deveni, in primavara anului 2017, denuntatorul acestuia.Firma Cambridge Analytica este investigata in Marea Britanie de Parlament si de autoritatile de reglementare sub acuzatia unor activitati ilegale in campania privind referendumul pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana.