Ce a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusii

Date colectate prin Facebook au fost vandute si altor companii

Ideea ca Facebook "asculta utilizatorii" este o "teorie a conspiratiei"

Facebook se lupta continuu cu rusii, Muller a intervievat angajati ai companiei

Facebook trece printr-o "transformare filozofica"

Scandalul Cambridge Analytica

In primul rand, Zuckerberg a confirmat ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.Apoi, Mark Zuckerberg a recunoscut ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime: "Acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat sub nasul nostru".In plus, CEO-ul companiei a spus ca Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare.Co-fondatorul Facebook a mai afirmat ca firma sa incearca sa se schimbe in urma criticilor recente si sa evite adoptarea unei legislatii stricte pentru reglementarea activitatii celei mai mari retele de socializare din lume., in timpul audierii lui Zuckerberg in Senatul SUA, transmite Reuters.Dar iata mai pe larg declaratiile lui Mark Zuckerberg:Intrebat de senatorul Tammy Baldwin daca Kogan a vandut date colectate prin Facebook si altor companii, in afara de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a raspuns afirmativ."Da, a vandut date si altor companii", a spus CEO-ul Facebook, mentionand compania Eunoia, dar precizand ca au fost si altele, pe care le va mentiona in declaratia lui completa.Aleksander Kogan este cercetatorul de la Universitatea Cambridge care a creat chestionarul folosit de Cambridge Analytica. Aplicatia "this is my digital life", conceputa de Kogan, cercetator in psihologie care lucra pentru aceasta companie, i-a permis firmei sa colecteze date personale de la mii de persoane care au descarcat-o, dar si pe cele ale prietenilor lor de pe platforma de socializare.Pe de alta parte, Mark Zuckerberg a recunoscut ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime."Crezi ca sunteti mai responsabili cu datele noastre decat guvernul SUA?", a intrebat senatorul Dean Heller. "Da", a raspuns, simplu, Mark Zuckerberg, potrivit The Guardian.Intrebat daca se considera o victima in acest scandal sau daca Facebook este o victima in aceasta situatie, Zuckerberg a raspuns negativ: "Nu. Avem responsabilitatea sa protejam orice persoana din comunitatea noastra".Intrebat daca este de parere ca cei 87 de milioane de utilizatori afectati de acest scandal sunt victime, Mark Zuckerberg a spus ca da. "Acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat sub nasul nostru", a raspuns el.Heller a mai intrebat si daca Facebook inregistreaza convorbirile telefonice. "", a raspuns CEO-ul Facebook, care a subliniat faptul ca aceasta companie nu vinde date companiilor de publicitate.El a omis, insa, sa raspunda la o alta intrebare a senatorului - daca Facebook ar trasa vreodata o linie in privinta tipului de date pe care le colecteaza sau le foloseste pentru companiile de publicitate.Zuckerberg a mai spus ca ideea ca Facebook "asculta utilizatorii" este o "teorie a conspiratiei".Mark Zuckerberg a mai spus ca el vede Facebook drept o companie de tehnologie, nu ca pe un publisher: "Sunt de acord ca suntem responsabili pentru continut, dar nu producem continut".Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a sustinut CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, scrie BBC."Ei vor continua sa devina mai buni", a spus Mark Zuckerberg.Acesta a dezvaluit ca Robert Mueller, procurorul special care a investigat presupusul amestec al Rusiei in alegerile din 2016, a intervievat angajati Facebook. Mark Zuckerberg a precizat ca el nu s-a numarat printre membrii echipei Facebook care au fost intervievati de biroul lui Mueller: "Colaborarea noastra cu acest consiliu este confidentiala".Senatorii americani au atras atentia asupra dificultatii pe care Facebook o va intampina in demersul de verificare a surselor fondurilor investite in reclame politice, precizand ca o operatiune a Rusiei ar putea folosi o companie offshore si o adresa de e-mail. Zuckerberg a spus ca senatorii au dreptate in legatura cu aceasta tema.El a afirmat ca Facebook dezvolta in prezent noi instrumente pentru a identifica conturi false: "Sunt oameni in Rusia angajati sa incerce sa exploateze sistemele noastre, precum si alte sisteme. Trebuie sa investim in a ne dezvolta si in acest domeniu".Raspunzand unei interventii a senatorului Tom Udall, Zuckerberg a afirmat ca cel mai important lucru care il preocupa in prezent este sa se asigure ca nu va interveni nimeni in alegerile care vor avea loc in acest an.In timpul audierii, co-fondatorul Facebook a mai spus ca, privind in urma, intelege ca a fost o greseala sa creada ca datele detinute de Cambridge Analytica au fost sterse, fara sa verifice adevarul. Mark Zuckerberg a spus ca faptul ca Facebook nu a interzis aceasta companie in 2015 a fost o "greseala":"Cambridge Analytica era advertiser in 2015, asa ca Facebook ar fi putut interzice compania cand am aflat prima data despre colectarea de date. Nu am facut acest lucru. Acea decizie a fost o greseala".Senatorii l-au mai intrebat pe co-fondatorul Facebook daca interdictiile impuse de aceasta platforma functioneaza cu adevarat.Potrivit lui Zuckerberg, companiile Cambridge Analytica, SCL si AggregateIQ sunt interzise. Insa el a precizat ca nu crede ca Facebook inlatura de pe platforma lideri individuali ai acestor companii.Senatorul Chuck Grassley l-a intrebat pe CEO-ul Facebook cate cazuri de transfer de date impropriu au fost inregistrate. Zuckerberg a raspuns ca in prezent compania lucreaza la un audit pentru a afla si ca Facebook va da dovada de mai multa "proactivitate" in acest sens.Grassley a intrebat si de ce politica Facebook cu privire la datele disponibile pe platforma nu este mai explicita. "Daca scrii mult si explici toate detaliile, probabil ca reduci numarul persoanelor care citesc documentul", a spus Zuckerberg.Senatorul Bill Nelson i-a spus lui Zuckerberg ca, "daca Facebook nu se va aduna", nimeni nu va mai avea intimitate. "Daca Facebook si alte companii online nu vor rezolva aceste invadari ale intimitatii, atunci va trebui sa facem noi asta. Noi, Congresul", a afirmat el.Un alt senator, Dick Durbin, l-a intrebat pe Zuckerberg daca ar impartasi in fata Congresului informatii personale, precum numele hotelului la care a fost cazat noaptea trecuta. CEO-ul Facebook a raspuns ca nu.Dupa aceste intrebari, Zuckerberg a precizat din nou ca oamenii "aleg sa impartaseasca" informatii pe Facebook.Zuckerberg a mai spus ca exista doua categorii largi de date pe Facebook - continutul pe care o persoana alege sa il impartaseasca si date care sunt colectate pentru ca reclamele prezentate utilizatorilor sa fie relevante. "Utilizatorii au control deplin asupra ambelor categorii", a aratat el, potrivit The Guardian.El a mai spus si ca incercarea companiei de a combate discursul instigator la ura inregistreaza "o rata de eroare mai mare decat ar fi cifra cu care ar fi multumit".Mark Zuckerberg a mai precizat, intre altele, ca nu considera ca Facebook detine vreun monopol si caMark Zuckerberg a mai afirmat ca Facebook incearca sa se schimbe in urma criticilor recente si sa evite adoptarea unei legislatii stricte pentru reglementarea activitatii celei mai mari retele de socializare din lume."Traversam o transformare filozofica extinsa a companiei", a spus Zuckerberg, care s-a prezentat imbracat intr-un costum inchis la culoare si cravata, in locul tricoului si blugilor pe care le poarta de obicei.John Thune, presedintele comisiei pentru comert, stiinta si transporturi, a adoptat un ton conflictual in remarcile care au deschis discutiile."In trecut, multi dintre colegii mei din ambele tabere au dorit sa amane, datorita eforturilor companiilor pentru autoreglementare. Dar asta s-ar putea schimba", a spus acesta.Senatorii au avertizat ca ar putea lua in considerare introducerea unor reglementari, daca Facebook nu va lua masuri pentru respectarea confidentialitatii datelor, iar senatorul de Florida Bill Nelson a spus ca daca Facebook nu poate rezolva aceste probleme "va trebui sa o facem noi".In privinta problemelor de securitate, Zuckerberg si-a exprimat regretul pentru influenta avuta de persoane din Rusia in cursa prezidentiala americana din 2016, prin raspandirea de informatii incorecte, si a aratat ca rezolvarea acestor probleme ramane o prioritate in acest an. El a adaugat ca Facebook a facut deja progrese in detectarea informatiilor false de pe platforma sa, asa cum s-a dovedit in alegerile mai recente, si ca dispune de inteligenta artificiala care contribuie la acest lucru.Miercuri, Zuckerberg va fi audiat in comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor.Marti, in fata cladirii Capitoliului, unde se afla Congresul SUA, grupul pentru proteste online Avaaz a amplasat 100 de figurine in marime naturala reprezentandu-l pe Mark Zuckerberg imbracat intr-un tricou pe care scria "Fix Facebook" (reparati Facebook! - n.red.).Facebook se confrunta cu o criza de incredere in randul utilizatorilor, cumparatorilor de publicitate, angajatilor si investitorilor, dupa ce a recunoscut ca datele a pana la 87 de milioane de persoane, majoritatea din Statele Unite, au fost obtinute incorect de catre Cambridge Analytica, firma de consultanta care a lucrat la campania electorata a lui Donald Trump.Compania mai are probleme din cauza stirilor false si a amestecului extern in alegeri, dezvaluind in septembrie ca rusi cu identitati false au folosit reteaua de socializare pentru a influenta alegatorii americani, in lunile de dinainte si de dupa alegerile din 2016, scriind despre subiecte sensibile, creand evenimente si cumparand publicitate.In luna februarie, procurorul special Robert Mueller a pus sub acuzare 13 rusi si trei companii rusesti, care au intervenit in alegeri prin provocarea de conflicte pe retelele de socializare.