Din maruntaiele Facebook: Secretele pe care nu le stiai despre ce e blocat si ce nu

Daca ti-e teama ca online nu mai ai libertate de exprimare, ei bine, asa e. Pe Facebook, libertatile sunt mai restranse si, de multe ori, vei fi judecat de algoritmi sau oameni care nu inteleg context sau exprimare ironica.In acest context, Facebook si-a prezentat pozitia si a publicat regulile sub care judeca tot ce e pe retea.Partea buna e ca, sub acestea, tot ce este mai nociv pe Internet poate fi oprit, cum ar fi pornografia infantila sau hartuirea.Conform directorului de politici de la Facebook, problemele abordate de companie in ceea ce numeste Standardele comunitatii sunt parte din lumea reala si reteaua incearca sa le opreasca.