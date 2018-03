Facebook a inceput sa verifice fotografiile si videoclipurile, ca sa scape de fake news

Ziare.

In ultima vreme, reprezentantii retelei au incercat diverse modalitati pentru a stopa raspandirea stirilor false. Verificarea datelor a inceput miercuri in Franta, cu sprijinul AFP si va fi extinsa in mai multe tari, a anuntat Tessa Lyons, manager in cadrul Facebook, citat de Reuters Lyons nu a spus ce criterii folosesc Facebook sau AFP pentru a evalua fotografiile si videoclipurile sau cat de mult pot fi acestea editate inainte de a fi considerate false.Pana in momentul de fata niciun reprezentant AFP nu a comentat informatia.In ultimele luni, Facebook s-a confruntat cu diverse plangeri care variaza de la raspandirea stirilor false, la folosirea retelei pentru manipularea alegerilor si pentru colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane. In ultimele zile, actiunile Facebook au scazut foarte mult in contextul scandalulului Cambridge Analytica.A.G.