Londra impune Cambridge Analytica sa predea datele personale pe care le detine despre un alegator american

Daca nu se supune, firma risca inceperea urmaririi penale, scrie The Guardian.Decizia deschide calea pentru aproape 240 de milioane de alegatori americani care isi pot cere datele de la firma in conformitate cu legea britanica.Cazul a fost demarat de David Carroll, un profesor la Scoala Parsons de Design din New York.Ca cetatean, pentru el nu exista nicio modalitate prin care ar putea obtine aceste informatii sub legea americana, dar in ianuarie 2016 el a descoperit ca firma Cambridge Analytica a procesat datele alegatorilor americani in Marea Britanie si ca acest lucru ii ofera drepturi noi in baza legislatiei britanice.Cambridge Analytica nu accepta aceste argumente si a comunicat ca americanul are aceleasi drepturi de a cere aceste informatii cat ar avea "un membru al talibanilor care sta intr-o pestera in cel mai pustiu colt al Afganistanului".ICO nu a acceptat acest argument si a comunicat companiei ca are 30 de zile la dispozitie pentru a se conforma sau a face apel.Cambridge Analytica a anuntat saptamana aceasta ca a intrat in lichidare, dar ICO a precizat ca, in termenii legii brritanice, nu poate evita responsabilitatile ce ii revin si ca "nerespectarea acestora reprezinta o infractiune penala"."Acest lucru ar trebui sa elucideze multe mistere legate de ce a facut compania cu datele si de unde le-a obtinut. Sper ca va ajuta investigatiile din tara mea si a voastra dar si in alte tari precum Canada. Exista multe intrebari la care nimeni nu a putut raspunde pana acum, asa ca sper ca acum va fi o etapa importanta pentru a intelege ce a facut de fapt compania", a declarat Carroll.