Romanii afectati de problemele Facebook vor vedea acest mesaj cat de curand

Facebook a spus ca, in urma scandalului exploatarii datelor Cambridge Analytica, va modifica regulamentul si va restrange drepturile dezvoltatorilor de aplicatii. Mai mult, va incepe sa trimita date catre utilizatorii ale caror conturi au fost folosite de companie.Mesajul nu ofera nicio informatie prea buna sau prea utila, doar iti spune ca ti-au fost colectate datele prin aplicatia This Is Your Digital Life. "Am blocat site-ul pe care unul dintre prietenii tai s-a autentificat prin Facebook. Am facut acest lucru pentru ca este posibil ca site-ul sa fi folosit inadecvat o parte dintre informatiile tale de pe Facebook, transmitandu-le unei companii numita Cambridge Analytica."Mesajul continua cu mai multe detalii despre cum ar fi putut fi afectat contul.