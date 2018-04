Scandalul Cambridge Analytica: Co-fondatorul Apple si-a inchis contul de Facebook

Ziare.

com

Intr-un email trimis publicatiei USA Today, Wozniak a spus ca Facebook face multi bani din reclamele personalizate pentru utilizatori, in functie de datele folosite ilegal.El a spus ca "profiturile se bazeaza pe informatiile utilizatorilor, insa ei nu primesc o parte din profit", arata Bloomberg Wozniak a mai afirmat ca mai degraba ar plati pentru a folosi reteaua de socializare."Apple face bani in urma produselor bune, nu pe urma voastra", a mai adaugat co-fondatorul Apple.Intr-un interviu acordat, luni, Associated Press, Wozniak a marturisit ca se gandea de ceva timp sa isi stearga pagina de Facebook, dar a luat decizia abia dupa ce mai multi prieteni de-ai lui au facut acest pas saptamana trecuta."E o mare ipocrizie sa nu respecti intimitatea utilizatorilor, in conditiile in careZuckerberg isi cumpara atatea case langa cea in care locuieste, in Hawaii, tocmai ca sa aiba intimitate. El cunoaste valoarea ei, dar nu o respecta pe a mea", a subliniat Steve Wozniak.Amintim ca Facebook se afla intr-o plina criza de imagine dupa ce s-a descoperit ca peste 50 milioane de conturi ale utilizatorilor au fost folosite in scop electoral, in 2016.Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.A.D.