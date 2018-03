Scandalul Cambridge Analytica: Zuckerberg se duce sa dea explicatii in Congresul SUA

Ziare.

Zuckerberg a acceptat o invitatie de a vorbi in fata Comitetului pentru Energie si Comert al Camerei Reprezentantilor, conform unui consilier care a luat parte la discutii.Inca nu a fost stabilita o data, iar purtatorul de cuvant al comitetului a refuzat sa confirme informatiile conform carora audierea va avea loc pe 12 aprilie, potrivit The Guardian.Comitetele judiciare si de comert ale Senatului l-au invitat si ele pe Zuckerberg la audieri. Acceptul CEO-ului Facebook vine in contrast cu refuzul sau de a aparea in fata Parlamentului britanic Zuckerberg a fost supus recent unor presiuni intense pentru a oferi explicatii publicului privind modul in care Facebook gestioneaza datele personale ale utilizatorilor, dupa ce compania a recunoscut in septembrie 2017 ca a vandut reclame agentilor rusi care doreau sa influenteze alegerile prezidentiale americane.In octombrie, Facebook si-a trimis consilierul general, Colin Stretch, sa ia parte la audieri in Congres care au durat doua zile. In acest timp, Zuckerberg a calatorit in China si a distribuit pe Facebook fotografii cu costumul sau de Halloween.Presiunea a crescut atunci cand s-a aflat ca datele personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost obtinute de firma de consultanta politica Cambridge Analytica si au fost folosite pentru a influenta alegerile prezidentiale din SUA.La cinci zile dupa ce povestea a devenit publica, Zuckerberg a postat un comunicat pe profilul sau personal de Facebook pentru ca apoi sa ceara scuze publice printr-un articol publicitar in ziarele britanice De asemenea, in cadrul unor interviuri cu CNN, New York Times, Wired si Recode, el a declarat ca va depune marturie daca va fi persoana din cadrul Facebook care are cele mai multe cunostinte despre subiectul in cauza.