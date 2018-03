Scandalul Cambridge Analytica: Mark Zuckerberg refuza sa se prezinte in fata Parlamentului britanic

Ziare.

Seful Facebook isi va trimite in schimb unul dintre adjunctii principali, a anuntat compania.Damian Collins, cel care conduce Comisia pentru Mediul digital, Cultura, Media si Sport, ii trimisese lui Zuckerberg o solicitare scrisa pentru a aparea in fata Parlamentului. Facebook a raspuns printr-o scrisoare in care precizeaza ca il va trimite ori pe Mike Schroepfer sau pe Chris Cox, ambii lucrand pentru Zuckerberg de peste 10 ani si fiind printre cei mai vechi cu functii executive din companie, scrie The Independent.In scrisoare nu se specifica motivele pentru care Zuckerberg nu va fi prezent.Scrisoarea este semnata de Rebecca Stimson, sefa politicilor publice de la Facebook pentru Marea Britanie."Facebook constientizeaza interesul publicului si al Parlamentului pentru aceste probleme si este de acord privind necesitatea lamuririi acestor probleme de la cele mai inalte niveluri ale companiei de catre cei care au autoritatea de a va raspunde la intrebari. Astfel, domnul Zuckerberg a rugat personal unul dintre adjunctii sai sa ofere probe comitetului", se arata in comunicat.De asemenea, in scrisoare se precizeaza ca doar 1% dintre cei care au descarcat aplicatia pe care a folosit-o Cambridge Analytica pentru a aduna datele sunt din Marea Britanie.Zuckerberg a fost criticat in repetate randuri pentru ca nu a vorbit public despre acuzatiile aduse companiei in scandalul Cambridge Analytica. Timp de cateva zile, seful Facebook nu a facut niciun comentariu, pentru ca apoi sa rupa tacerea pe Facebook si in articole publicitare publicate in ziarele britanice.