Scandalul Cambridge Analytica: Playboy si-a sters mai multe pagini oficiale de Facebook

Potrivit companiei, citata de The Verge , aceasta decizie afecteaza cel putin 25 de milioane de fani.Playboy devine astfel cea mai recenta companie care se alatura miscarii #DeleteFacebook, care a pornit de la scandalul Cambridge Analytica. Printre cei care si-au mai sters paginile de Facebook se numara si Elon Musk, care de vineri nu mai are conturi oficiale de Facebook pentru Tesla si SpaceX."Ultimele informatii despre furtul datelor de pe Facebook ne-au incurajat sa luam decizia de a suspenda activitatile desfasurate pe platforma in acest moment", se arata in comunicatul Playboy."Sunt peste 25 de milioane de fani care ne urmareau pe paginile de Facebook, dar nu vrem sa fim complici in a-i expune unor astfel de practici".Mentionam ca pagina oficiala Playboy Romania nu a fost inca stearsa.Amintim ca Facebook se afla intr-un plin scandal, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale, fara ca acestia sa stie, pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul la alegerile prezidentiale din SUA, din 2016.A.D.